Provincia di Bolzano: confermata l’eleggibilità di 34 consiglieri e consigliere

giovedì, 21 marzo 2024

Bolzano – Confermata l’eleggibilità di 34 consiglieri provinciali a Bolzano. Non è ancora possibile completare la verifica della posizioni giuridica della consigliere Renate Holzeisen per convalidarne l’elezione, a causa della sentenza della Corte costituzionale ancora in sospeso.

La commissione di convalida del Consiglio provinciale, cui spetta la valutazione delle posizioni giuridiche di consiglieri e consigliere ai fini della convalida della relativa elezione, si è riunita questa mattina sotto la presidenza di Brigitte Foppa.

Primo punto all’ordine del giorno era la prosecuzione dell’esame (avviato il 29 febbraio) della posizione giuridica, ai fini della convalida dell’elezione, della consigliera Renate Holzeisen (VITA), parte in causa in tre processi contro la Provincia di Bolzano. “Un procedimento giuridico in corso con la Provincia sarebbe motivo di incompatibilità con la carica di consigliere o consigliera”, spiega la presidente Foppa: “Nel caso di Renate Holzeisen, i procedimenti sono sospesi fino alla sentenza in merito della Corte costituzionale”. Per questo, la commissione di convalida ha rinviato la valutazione della compatibilità della consigliera alla pronuncia della Corte, al fine di garantirle il diritto di opzione tra mantenere il mandato e portare avanti il procedimento.

“Per gli altri 34 consiglieri e consigliere, la commissione ha stabilito all’unanimità che non esistono cause di ineleggibilità o incompatibilità”, così Foppa.