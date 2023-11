Provaglio d’Iseo, semestrale Gefran: ricavi in flessione

mercoledì, 8 novembre 2023

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Il Consiglio di Amministrazione di Gefran Spa, guidato dalla presidente Maria Chiara Franceschetti, ha approvato i risultati al 30 settembre 2023.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato Marcello Perini (nella foto), Amministratore delegato del Gruppo Gefran – dei risultati raggiunti nei primi nove mesi del 2023, che evidenziano ricavi e marginalità positivi e in linea con lo scorso anno, sebbene il contesto macroeconomico prosegua nel fornire segnali critici. Nel complesso, infatti, le performance del Gruppo hanno registrato risultati in linea con le aspettative, confermando Gefran come un’azienda resiliente, in grado di gestire l’attuale incertezza senza gravare sugli sviluppi futuri, come dimostra la vivacità degli investimenti effettuati nei primi tre trimestri dell’anno. Ci avviamo dunque a chiudere il 2023 con una marginalità che rimarrà assolutamente positiva, nonostante una domanda in riduzione, a seguito della quale prevediamo che i ricavi possano mantenersi un paio di punti percentuali al di sotto dell’esercizio precedente”.

“Il Gruppo – ha proseguito – sta consolidando gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni, oltre a rimanere attivo e concentrato nel valutare le opportunità di sviluppo del business per linee esterne che potrebbero prospettarsi. L’obiettivo è quello di essere pronti con nuovi prodotti e investimenti in capacità produttiva nel momento in cui ci sarà una ripresa del mercato, beneficiando di un’eventuale ulteriore accelerazione derivante da potenziali acquisizioni”.

I ricavi nei primi nove mesi del 2023 ammontano a 101,2 milioni di euro, rispetto ai 101,5 milioni di Euro dello stesso periodo del 2022, registrando un decremento di 0,3 milioni di euro (-0,3%). Al netto dell’effetto negativo portato dalla variazione dei cambi, pari a 1,4 milioni di euro, i ricavi mostrerebbero invece una crescita pari all’1% rispetto al dato del 30 settembre 2022.

Si precisa inoltre che i ricavi al 30 settembre 2022 del Gruppo Gefran includevano complessivamente 1,5 milioni di Euro, dei quali 0,8 milioni di Euro legati alla fatturazione di servizi alle società uscite dal perimetro per effetto della cessione del business azionamenti al gruppo WEG e 0,6 milioni di Euro per le vendite residuali di prodotti azionamenti non oggetto di restatement, in quanto generati da società escluse dal perimetro di cessione del business. Al 30 settembre 2023 tali ricavi ammontano complessivamente a 0,7 milioni di Euro (dei quali 0,2 milioni di Euro per servizi, 0,5 milioni di Euro per vendite di prodotti). Al netto di questi effetti, i ricavi al 30 settembre 2023 risulterebbero pertanto in aumento di 0,4 milioni di Euro rispetto al pari periodo precedente.

La suddivisione dei ricavi per area geografica mostra crescite in alcune delle principali aree servite dal Gruppo, ed in particolare in Europa (complessivamente con un +4,3%). Sono tuttavia in flessione i ricavi generati dal mercato nazionale (per l’Italia si registra una contrazione dell’1%) e soprattutto quelli derivanti dall’area Asia (flessione del 6,5%), dove incide l’effetto dell’andamento delle valute estere, Rupia e Renminbi (al netto dell’effetto cambio la diminuzione si ridurrebbe allo 0,6%).

In termini di aree di business, prosegue il trend di crescita dei ricavi generati dal business dei componenti per l’automazione, che al 30 settembre 2023 fanno registrare un +3,1% rispetto al dato del pari periodo precedente, anche grazie ai ricavi residuali legati alle vendite dei prodotti “azionamenti” generati dalle società non incluse nel perimetro di cessione del business. Sono invece in contrazione del 2,2% i ricavi del business sensori, dove la diminuzione deriva in parte dall’area Asia e in parte dal mercato Italia, oltre che dai minori beni e servizi fatturati alle società uscite dal perimetro del Gruppo Gefran.

Nei primi nove mesi del 2023 si rileva una diminuzione complessiva della raccolta ordini (-11,1%), esito di una flessione nei componenti per l’automazione (-5,9%), più marcata nei sensori (-13,2%).

Il valore aggiunto al 30 settembre 2023 ammonta a 72,1 milioni di Euro (incidenza del 71,2% sui ricavi), rispetto ai 72,9 milioni di Euro (incidenza del 71,8% sui ricavi) del 30 settembre 2022. Tale diminuzione, complessivamente pari 0,8 milioni di Euro, è connessa al minore valore aggiunto generato dalle vendite residuali di servizi e di prodotti azionamenti e non oggetto di restatement. Contribuiscono inoltre al decremento la diminuzione della marginalità media ed i maggiori accantonamenti al fondo svalutazione magazzino per obsolescenza dei prodotti, effetti compensati dalle maggiori capitalizzazioni prevalentemente di costi di ricerca e sviluppo rilevate nei primi nove mesi dell’esercizio in corso rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.