Protezione civile del Trentino, potenziata la rete delle comunicazioni radio

mercoledì, 2 agosto 2023

Trento – Emergenze, il Trentino potenzia la rete delle comunicazioni radio. Battesimo della nuova versione della rete Tetra: il sistema digitale di radio-comunicazioni in uso dalla Protezione Civile del Trentino, è stato rinnovato di recente nei sistemi hardware e software da Trentino Digitale. Appena entrata in servizio, la nuova rete Tetra ha superato l’esame delle recenti emergenze meteo che hanno visto coinvolte contemporaneamente decine di squadre di vigili del fuoco.

Il sistema – L’aggiornamento è il primo dall’entrata in servizio delle rete radio per le emergenze, il cui esordio risale esattamente a 10 anni fa. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione del sistema centrale Mso (Mobile Switching Office), che garantisce la gestione delle migliaia di chiamate e comunicazioni interne annuali, oltre l’aggiornamento dei sistemi software delle stazioni radio (installate sui tralicci) e del sistema centrale. “L’upgrade tecnologico dell’hardware e del software dei due nodi centrali della rete – spiega Alessandro Valdes, direttore della divisione Reti di Trentino Digitale – garantisce maggiore affidabilità a tutta l’infrastruttura e nuove funzionalità, che saranno disponibili nel prossimo futuro. Grazie all’aggiornamento – continua Valdes – sarà possibile monitorare e gestire in maniera ancora più efficace ed efficiente gli interventi della Protezione Civile, avvalendosi di una gestione ottimizzata della rete e delle comunicazioni tra centrali operative ed operatori impegnati sul campo”.

Il servizio – La rete Tetra è diffusa sull’intero territorio trentino ed è riservata esclusivamente alla Protezione Civile del Trentino e a tutte le forze chiamate a garantire la sicurezza e a gestire le emergenze. Tetra si articola su una complessa infrastruttura che si compone ad oggi di 86 stazioni radio emittenti, installate su altrettanti tralicci, di 112 siti sui quali transita la dorsale, principalmente a microonde e, dove possibile, collegata anche alla fibra ottica. La copertura raggiunge la quasi totalità del territorio provinciale, consentendo le comunicazioni tra le due centrali operative (Centrale unica di emergenza e quella dei vigili del fuoco) ed i 7.300 apparati radio, in uso al personale in servizio oppure installati sui mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze ed elicotteri. La particolarità e l’importanza delle rete Tetra è dovuta al fatto che il sistema di comunicazione radio funziona anche in assenza di copertura della rete cellulare e di altri mezzi di comunicazione.

L’intervento – L’aggiornamento dei sistemi e del software è stato svolto da una squadra dei sei tecnici della divisione Reti di Trentino Digitale. L’intervento è avvenuto nelle ore notturne e in tempi stretti, così da non pregiudicare il funzionamento della rete dedicata alle emergenze. “In poco più di tre ore – ricorda Valdes – è stata installata la nuova piattaforma, sono stati aggiornati tutti i software ed effettuati i necessari test di verifica del corretto funzionamento degli apparati. In particolare, abbiamo allestito la nuova piattaforma, lasciando in funzione le precedenti macchine, ed effettuato il passaggio una volta che il nuovo sistema era funzionante. Questo ci ha permesso di contenere il disservizio per le comunicazioni radio entro il minuto”.