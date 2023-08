Protezione civile: campo scuola per 30 ragazzi a Niardo

lunedì, 28 agosto 2023

Niardo (Brescia) – Sono trenta i ragazzi che hanno iniziato oggi il campo scuola e vivranno un’esperienza speciale fino a sabato 2 settembre a Niardo (Brescia). Il progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, con i campi scuola organizzati a livello nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile, vede coinvolti 13 ragazze e 17 ragazzi, tra i 10 e i 16 anni, di Niardo e dei paesi limitrofi. Il progetto è stato organizzato da Ivan Marcus, capo campo di Protezione Civile e consigliere comunale di Niardo.

Questa mattina – all’avvio del campo scuola – era presenti oltre a Ivan Marcus, gli amministratori locali, i carabinieri con il luogotenente Massimiliano Addonisio, la Polizia Stradale di Darfo, i vigili del fuoco di Breno, gli alpini e associazioni presenti nel paese camuno e il parroco don Fabio Mottinelli.

Al progetto hanno aderito: Gruppo alpini, Gruppo Ana di Protezione Civile Niardo, Comunità Montana servizio AIB, Guardie Ecologiche Volontarie, Protezione Civile e unità cinofile, oltre a Polizia Stradale di Darfo, Croce Rossa di Breno, vigili del fuoco di Breno, carabinieri forestali, CAI sezione di Cedegolo, oratorio San Maurizio di Nardo, Comune di Niardo e Comune di Braone.

Presso l’area scuole medie e quella del campo sportivo di Falger i 30 ragazzi vivranno, mangeranno e dormiranno all’interno del campo attrezzato, sempre seguiti dai volontari, imparando e toccando con mano le esperienze di una vera emergenza. Sono previste attività di Protezione Civile sul campo, studiando e approfondendo i principali rischi, come incendi boschivi, alluvioni, ricerca dispersi, apprendendo le tecniche di intervento e conoscendo le attrezzature e i metodi di orientamento. Non mancheranno momenti ricreativi e di svago rivolti ai ragazzi, con attenzione particolare allo spirito di squadra e al mondo della Protezione Civile. Un’attività gratuita e un’esperienza davvero unica per 30 giovanissimi.

di A. Pa.