Protezione Civile: alluvioni in Trentino, convegno sugli interventi

lunedì, 9 ottobre 2023

Trento – Settimana della Protezione civile: oggi e domani convegno alla sala della Cooperazione su: “Pericolo alluvioni, così il Trentino opera per mitigarne gli effetti”.

Le opere di sistemazione dei torrenti hanno una lunga tradizione in Trentino – come nelle Alpi in generale – dove a partire dal XIX secolo queste misure rappresentano il presupposto per una razionale gestione del rischio alluvionale. In un convegno organizzato dal Servizio Bacini montani si discuterà dell’argomento. L’appuntamento è per oggi, lunedì 9, e domani, martedì 10 ottobre, nella sala della Cooperazione a Trento. Si tratta del primo evento organizzato nell’ambito della Settimana della Protezione civile, che coinvolgerà tutte le Strutture operative con dimostrazioni, dialoghi con la popolazione e attività rivolte a bambini e adulti.

Allo stato attuale, migliaia di opere di protezione di differente età e stato caratterizzano i corsi d’acqua in Trentino. La manutenzione e la gestione puntuale di queste strutture permettono di controllarne l’inevitabile degrado e di prolungarne la durata.

La discussione circa il futuro di queste opere richiede una valutazione a più dimensioni, che considera non solo gli aspetti strutturali e manutentivi della singola opera, ma deve riguardare anche la gestione integrata del rischio, incluso il rischio residuo. Oggi, infatti, i sistemi di protezione devono rispondere ad esigenze che nel tempo sono mutate ed essere flessibili verso le incertezze legate anche al cambiamento climatico. L’attenzione non è più solo verso misure puramente strutturali, bensì verso una combinazione ottimale di misure pianificatorie-organizzative, e di comportamenti individuali e collettivi adeguati.

Le due giornate di approfondimento promosse in apertura della Settimana della Protezione civile puntano dunque ad inquadrare le problematiche in un’ottica interdisciplinare. Durante la prima giornata, saranno presentati i risultati del progetto “Approfondimento delle strategie di Governo della Pericolosità alluvionale a seguito dell’evento del 29 ottobre 2018 sul rio Rotiano” ed interverranno esperti di fama internazionale. Nella seconda giornata, saranno messe a confronto le esperienze in corso nelle diverse amministrazioni regionali italiane dell’Arco alpino.

IL PROGRAMMA

Lunedì 9 e martedì 10 ottobre – Sala della Cooperazione

Pericolo alluvionale, opere di mitigazione e rischio residuo: come gestire i cambiamenti nel tempo?

Lunedì 9 ottobre

Risultati del progetto “Approfondimento delle strategie di Governo della Pericolosità alluvionale a seguito dell’evento del 29 ottobre 2018 sul rio Rotiano” e contributi internazionali

9:30 – 10:00 Registrazione

10:00 – 10:20 Saluti delle autorità ed apertura dei lavori

10:20 – 12:30 Presentazione dei risultati del progetto “Approfondimento delle strategie di Governo della Pericolosità alluvionale a seguito dell’evento del 29 ottobre 2018 sul rio Rotiano”

Lorenzo Malpaga – Provincia autonoma di Trento – Improving flood hazard governance strategies following the October 29, 2018 event on the Rotiano torrent

Marco Borga – Università di Padova – Hydro-meteorology of the October 29, 2018 flood event, accounting for climate change

Giorgio Rosatti – Università di Trento – The Rio Rotiano event and its challenges to the mathematical and numerical modelling of debris flow phenomena

Lorenzo Marchi, Consiglio Nazionale delle Ricerche – From the Rio Rotiano to the regional scale: Identifying and managing protection structures at risk

12:30 – 13:30 Pausa pranzo (pranzo libero)

13:30 – 15:30 Le componenti del rischio in evoluzione

Guillaume Piton – INRAE, Francia – Torrent control with check dams: historical evolution in France

Eva Gertsch – BAFU, Svizzera – Dealing with aging protection systems in torrents – case studies and guidelines for practice in Switzerland

Gian Battista Bischetti – Università di Milano – Inspection, functionality assessment and maintenance strategy for torrent control structures

15:00 – 15:20 Pausa caffè

15:20 – 17:00 Sven Fuchs – BOKU, Austria – Vulnerability of elements at risk – assessment approaches from an Austrian perspective

Elena Mondino – Credit Suisse – Svizzera Changes in flood risk perception and implications for disaster risk reduction

Sandro Raimondi – Procuratore della Repubblica di Trento – Eventi alluvionali: possibili risvolti giudiziari

Martedì 10 ottobre

Esperienza nazionale e delle regioni alpine italiane

9:00 – 09:30 Registrazione

9:30 – 09:50 Saluti delle autorità

9:50 – 10:10 Esperienza nazionale

Martina Bussettini (ISPRA) – Integrazione delle misure strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio.

10:10 – 11:10 Esperienze di tecnici delle Regioni alpine italiane

Fabio Di Bernardo – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Fabio Da Re – Regione Veneto

Fabio De Polo – Provincia autonoma di Bolzano

11:10 – 11:30 Pausa caffè

11:30 – 13:00 Fabio Mandozzi – Regione Lombardia

Daniele Drago – Regione Piemonte

Paolo Ropele – Regione autonoma Valle d’Aosta

Stefano Fait – Provincia autonoma di Trento

13:00 – 14:00 Pausa pranzo (pranzo libero)

14:00 – 14:40 Esperienze recenti

Andrea Lazzaroni – Sindaco Comune di Dimaro Folgarida – Il caso Dimaro (ottobre 2018)

Alberto Bellin – Università di Trento – Il caso Marmolada (luglio 2022)

14:40 – 16:00 Tavola rotonda (modera Raffaele De Col – Provincia autonoma di Trento.