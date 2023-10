Protezione Civile a San Candido: una giornata dedicata alla prevenzione ­

domenica, 15 ottobre 2023

San Candido (Bolzano) – Piazza San Michele a San Candido si è trasformata in un percorso informativo dedicato alle misure di prevenzione in caso di piena. L’evento è organizzato dalla Protezione civile altoatesina.

Quali volumi di piena deve aspettarsi San Candido in caso di evento di piena di 30, 100 o 300 anni? Quali misure di protezione dalle alluvioni sono state attuate negli anni passati e quali sono ancora in sospeso nei prossimi anni? Come interagiscono le autorità, la popolazione e i servizi di emergenza in caso di alluvione? Che tipo di comportamento è richiesto in caso di alluvione? Domande importanti che hanno trovato risposta oggi a San Candido, dove piazza San Michele si è trasformata, per una giornata, in un percorso informativo, dove decisori e forze di intervento hanno approfondito questa rilevante tematica. Presso la Chiesa San Michele, ad esempio, sono stati indicati i possibili livelli d‘acqua in caso di alluvione. Sono state effettuate, inoltre, visite guidate a bordo di mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco Volontari di San Candido, durante le quali sono stati visitati i siti principali in caso di piena e illustrate le opere idrauliche eseguite, nonché i punti più pericolosi (foto credit ASP G.News)

“Il nostro focus si concentra sui modelli da presentare alla popolazione in caso di alluvioni: passi importanti che donne e uomini devono conoscere per prendere le dovute precauzioni”, sottolinea il direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile Klaus Unterweger: “È importante per noi informare la popolazione regolarmente e in modo mirato, soprattutto nelle aree a rischio di alluvione. La popolazione dovrebbe essere consapevole dei pericoli posti dalle alluvioni sulla base dei piani delle zone di pericolo e dei piani comunali di protezione civile”. Un anno fa, l’Agenzia per la Protezione Civile ha organizzato, a tale scopo, una giornata informativa a Bressanone.