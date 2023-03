Protezione civile: a Lavis l’assemblea dei Nu.Vol.A e il ringraziamento di Fugatti

sabato, 25 marzo 2023

Lavis (Trento) – Assemblea della Protezione Civile ANA Trento – Nu.Vol.A. nella sede operativa di Lavis (Trento) con il presidente Lorenzo Pegoretti che ha tracciato l’anno di attività e messo in luce l’operato dei volontari alpini, dopo il Covid.

Hanno portato il loro saluto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il vicesindaco di Trento Roberto Stanchina, il presidente della Sezione A.N.A. di Trento Paolo Frizzi con il delegato per la protezione civile Claudio Panizza, il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia Raffaele De Col e il dirigente del Servizio prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza Stefano Fait. Ma anche il vicepresidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi, il presidente del comitato provinciale Croce Rossa Italiana di Trento Alessandro Brunialti, la vicepresidente degli Psicologi per i Popoli Elena Pezzi.

Il presidente Maurizio Fugatti ha messo in luce come i drammatici eventi degli ultimi anni abbiamo portato elementi di novità nell’operato dei Nu.Vol.A.: “Non possiamo dimenticare – sono state le parole del presidente Fugatti nel rivolgersi ai tanti volontari presenti – come vi siete messi a disposizione durante i terribili mesi della pandemia e come il vostro aiuto sia riuscito ad alleviare la difficoltà di quel momento. Ma anche il vostro supporto all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, quando la colonna mobile della Protezione civile, composta anche da personale dei Nu.Vol. A., si è recata in Moldavia dove è stata allestita una struttura di accoglienza per chi scappava dal conflitto, in quei primi momenti convulsi”. “Infine vorrei ricordare il vostro prezioso contributo anche per l’evento di Vasco Rossi. Tutte queste vicende straordinarie hanno dimostrato ancora una volta quanto siete fondamentali e importanti per la comunità trentina, un grazie davvero di cuore”, ha concluso il presidente Fugatti.

A testimonianza dell’importanza di questi volontari speciali, componente preziosa del mondo della protezione civile del Trentino. Durante l’assemblea sono stati ricordati i volontari scomparsi e sono state approvate le relazioni del tesoriere e dei revisori dei conti.