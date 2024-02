Proteste agricoltori: l’eurodeputato Ciocca regala un trattore a Von der Leyen

martedì, 6 febbraio 2024

Strasburgo – “A Ursula in plenaria oggi ho regalato un trattore come simbolo delle proteste di questi giorni e le ho chiesto di arare, di seppellire definitivamente queste folli politiche europee contro l’agricoltura. Negli scorsi giorni ho ricevuto però anche un forcone dai nostri agricoltori segno che se questa Europa rimarrà sorda di fronte alle loro proteste e non farà un’inversione di marcia immediata, presto i forconi aumenteranno e si uniranno a noi. Politiche cieche portate avanti dalla sua Commissione ed in grado solo di arrecare danni contro gli interessi degli agricoltori, dei lavoratori e delle famiglie. Tutto questo a vantaggio degli interessi delle lobby e delle multinazionali”, a dichiararlo, in aula a Strasburgo, l’eurodeputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura, Angelo Ciocca (nella foto) a margine della seduta plenaria nella quale ha regalato un trattore alla Presidente della Commissione europea.

“Il ritiro della proposta di regolamento sull’ uso sostenibile dei fitofarmaci (SUR) salva il 30% delle produzioni alla base della dieta mediterranea, dal vino al pomodoro, messe a rischio dall’irrealistico obiettivo di dimezzare l’uso di agrofarmaci”. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare l’annuncio della presidente del Commissione europea Ursula von der Leyen del rigetto della proposta nel suo intervento al Parlamento europeo dopo la grande manifestazione della Coldiretti a Bruxelles in occasione del Vertice Ue.

Una risposta alla protesta degli agricoltori provenienti dal sud e dal nord dell’Unione Europea, dalla Coldiretti agli spagnoli di Asaja, dai portoghesi di Cap ai belgi dell’Fwa fino ai giovani agricoltori alla quale aveva fatto seguito l’incontro tra il presidente della Coldiretti e la Von der Leyen.