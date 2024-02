Protestano gli agricoltori della Valle Camonica e manifestazione a Breno

sabato, 10 febbraio 2024

Breno (Brescia) – La voce degli agricoltori si è fatta sentire questa mattina in Valle Camonica. I titolari delle aziende agricole con trattori e mezzi per la loro attività hanno raggiunto Breno, in una manifestazione che ha lasciato il segno, con una richiesta: “L’agricoltura va sostenuta”.

I trattori sono giunti da tutta la Valle Camonica, sia dalla bassa che dall’alta Valle e si sono registrati rallentamenti sulle strade. Una protesta pacifica, ma determinata: i mezzi agricoli sono confluiti nel centro storico di Breno e su ogni mezzo c’era un cartello o un lenzuolo con una scritta, tutte orientate alla tutela dei prodotti locali, bocciando le politiche di chi vuol introdurre cibi sintetici o con gli insetti come deciso dalla Commissione Europa.

Inoltre chiedono – in questo caso a livello nazionale – la giusta remunerazione della loro attività. La protesta degli agricoltori della valle chiama in causa anche le istituzioni regionali e locali, sulle scelte a tutela dei prodotti camuni. “Fatti, non parole”, è il messaggio della protesta di oggi a Breno.