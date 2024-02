Corteo degli animalisti a Trento contro l’abbattimento dell’orso M90

sabato, 10 febbraio 2024

Trento – Oltre 500 persone hanno manifestato oggi a Trento contro la decisione di abbattere l’orso M90.

Il corteo, organizzato dalla campagna StopCasteller, con il sostegno di Lav, Lac, Lndc animal protection, Leal, Enpa, AnimaLiberAction, Ribellione animale e Bearsanothers, ha richiamato persone provenienti da tutta Italia e in mondo pacifico i manifestanti hanno attraversato la città di Trento contestando le decisioni sull’abbattimento dell’orso M90 e il ddl, in discussione in Consiglio provinciale di Trento il prossimo 4 marzo, che prevede l’abbattimento di 8 orsi all’anno per un triennio.

Le associazioni animaliste, che non condividono la gestione dei grandi carnivori, hanno chiesto alla Provincia di Trento soluzioni alternative.

L’associazione Bearsandothers – Free Animals ha avanzato delle proposte ed ha ribadito anche oggi che l’unica via che porterà ad avere situazioni di controllo e convivenza della presenza degli orsi, è e sarà sempre quella di un approccio non violento.