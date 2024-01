Protesta con i trattori a Trento, delegazione incontra l’assessore Zanotelli

venerdì, 26 gennaio 2024

Trento – Protesta con i trattori in piazza per salvaguardare l’agricoltura trentina e italiana. Oggi, gli agricoltori del Trentino si sono radunati con i trattori poco prima delle 8 al Bicigrill per poi marciare su Trento per protestare: circa 100 trattori provenienti da tutte le valli hanno sfilato per le vie della città contro la cecità dei legislatori, in particolare quelli europei, che non riescono a comprendere il danno che deriva dallo strangolamento di agricoltura, allevamento e aziende forestali, contribuendo così a spopolare i territori di montagna. I trattori alcuni con manifesti e scritte singolari, tra cui quello contro i lupi, sono passati dalle Albere, da via Rosmini, Torre Vanga, per arrivare in Piazza Dante, dove hanno stazionato in mattinata.

Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dall’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali della Provincia autonoma di Trento Giulia Zanotelli, che ha ascoltato le esigenze poste sul tavolo dai promotori dell’iniziativa e si è impegnata nei prossimi giorni a proseguire il confronto, impostando un percorso di approfondimento sulle tematiche del mondo agricolo trentino con il coinvolgimento di tutti i rappresentanti del settore.

“L’importante – ha spiegato l’assessore Zanotelli (nella foto) – è lavorare tutti nella stessa direzione, per lo sviluppo di questo comparto così importante nel rispetto delle istanze poste dai territori e da tutti gli operatori e realtà produttive”.