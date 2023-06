Proseguono i lavori sulla Provinciale Piancogno-Esine-Bienno

sabato, 10 giugno 2023

Piancogno (Brescia) – Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria lungo la Provinciale 8 “Piancogno -Esine- Bienno“. La Provincia di Brescia ha stanziato 850mila euro per le opere di messa in sicurezza dei ponti sulla strada che collega Piancogno-Esine-Bienno ed in un incontro ha fatto il punto sullo stati dei lavori.

Sul ponte in Comune di Piancogno è in atto la posa delle fibre di rinforzo all’interno del cassone, mentre sono quasi ultimati i lavori sul ponte di Esine sono quasi ultimati: nelle prossima settimana sarà completata l’installazione delle barriere di sicurezza stradale e il rifacimento della pavimentazione.