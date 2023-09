Pronto Soccorso di Sondrio: parte il servizio notturno di vigilanza

sabato, 9 settembre 2023

Sondrio – Concluso positivamente il sopralluogo che si è svolto alla presenza di agenti della Questura di Sondrio, e definiti gli ultimi dettagli, da lunedì 11 settembre sarà attivo il servizio fisso di vigilanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sondrio nelle ore notturne, dalle 20 alle 8 di mattina, sette giorni su sette.

“Abbiamo mantenuto un impegno che come Direzione strategica ci eravamo assunti all’indomani dei fatti incresciosi avvenuti nei mesi scorsi – sottolinea il direttore generale Tommaso Saporito -. Il provvedimento si inserisce in un ampio e articolato piano per la messa in sicurezza del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sondrio che comprende l’installazione di nuove telecamere per la videosorveglianza e il protocollo d’intesa sottoscritto con la Questura di Sondrio per il pronto intervento in caso di necessità. Il nostro obiettivo è quello di assicurare ottimali condizioni di lavoro al nostro personale, impegnato in una specialità complessa qual è l’emergenza urgenza, e di garantire la sicurezza degli utenti che accedono al Pronto Soccorso. Con questa nuova strutturazione, anche contando sulla presenza del Posto di Polizia attivo all’interno del Presidio Ospedaliero nelle ore diurne – conclude – saremo in grado di meglio contenere e gestire eventuali difficoltà riducendo i rischi per operatori e utenti”.

Il contratto sottoscritto con Sicuritalia Group Service ha una durata di tre mesi, fino al 4 dicembre prossimo, con possibilità di essere rinnovato: al termine di questa sperimentazione, sulla base delle risultanze del monitoraggio che verrà effettuato, l’Asst Valtellina e Alto Lario valuterà in quali termini proseguire il servizio.