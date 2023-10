Progetto Polis in Valle Camonica: lavori alle Poste di Paspardo e Piamborno

sabato, 14 ottobre 2023

Paspardo (Brescia) – Nuovi interventi di Poste Italiane in Valle Camonica: a Paspardo e Piamborno sono iniziati gli interventi per realizzare il progetto “Polis–Casa dei Servizi Digitali“. L’obiettivo è ammodernare e migliorare i servizi dell’accoglienza e le opere dovrebbero concludersi entro novembre.

Con la temporanea chiusura per lavori degli uffici di Paspardo i cittadini potranno recarsi in uno sportello dedicato all’ufficio postale di Cimbergo aperto il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. A disposizione della clientela di Paspardo ci sarà anche l’Ufficio Postale di Capo di Ponte in via Stazione, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle ore 12:35 e dotato di un Atm Postamat, attivo sette giorni su sette e 24 ore su 24.

Invece i cittadini di Piamborno avranno a disposizione l’ufficio postale di Esine aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. A disposizione anche l’Ufficio Postale di Darfo in via Virgilio, aperto dal lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.