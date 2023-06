Progetto Pianeta A: gli obiettivi raggiunti da alunni e docenti dell’Ics Darfo2

mercoledì, 7 giugno 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Da oggi e a venerdì 9 giugno si svolgerà l’evento finale del progetto “Pianeta A – Competenze didattiche e kid science per la transizione ecologica”, finanziato dal bando di Fondazione Cariplo “My future” emesso dall’Area Ambiente nell’ambito dell’Obiettivo Strategico 2 “Cambiamento climatico, tutela dell’ambiente e della biodiversità: affrontare le sfide ambientali come leva per lo sviluppo sostenibile e la resilienza delle comunità”.

Il progetto, realizzato dalle organizzazioni ASPEm (capofila) e NO ONE OUT (partner) ha visto impegnati gli istituti ICS di Rovellasca e ICS Darfo2 di Darfo Boario Terme che, attraverso la realizzazione di attività formative ed esperienziali, hanno contribuito a creare una maggiore sensibilità dell’opinione pubblica (cittadini, famiglie, studenti, insegnanti, educatori, funzionari pubblici) sull’importanza della tutela ambientale.

180 insegnanti e 770 alunni i beneficiari diretti complessivi dell’iniziativa, i quali hanno potuto promuovere e diffondere azioni concrete ed efficaci di riduzione dell’impronta carbonica nei territori coinvolti come fattore chiave per la transizione ecologica.

Per quanto riguarda il territorio bresciano, il progetto è stato rivolto a 10 classi primarie e 2 classi secondarie dell’ICS Darfo 2. In merito alla scelta dell’istituto di partecipare all’iniziativa, la dirigente scolastica, la professoressa Paola Abondio (nella foto) ha riferito: “L’ICS Darfo2 ha voluto aderire al progetto perché da sempre sensibile e attento alle tematiche della sostenibilità e della tutela ambientale e perché, attraverso la didattica quotidiana e la partecipazione a progetti educativi e formativi promossi da enti esterni all’Istituto, quali NO ONE OUT, partner di progetto, è stato possibile promuovere il protagonismo attivo degli alunni e della comunità locale”.

L’evento finale prevede una serie di attività all’aria aperta dedicate a tutti i partecipanti del progetto. A conclusione di un percorso che ha visto i bambini impegnati tra le altre cose anche nella predisposizione di orti didattici, saranno piantumati 3 castagni. L’evento sarà un’opportunità per alunni ed insegnanti di condividere buone pratiche comportamentali ed eco-azioni sviluppate nell’ambito dell’iniziativa, ma anche per promuovere la conoscenza dei temi ambientali e stimolare forme di partecipazione attiva volte alla tutela dell’ambiente.