Progetto lago Moro: il Comune di Darfo Boario vince il ricorso al Tar

domenica, 24 dicembre 2023

Darfo Boario (Brescia) – Il Comune di Darfo Boario vince il ricorso al Tar per progetto Lago Moro. L’istanza era stata presentata dell’Associazione Amici del Lago Moro e Legambiente circolo Valle Camonica che chiedevano “ l’annullamento previa sospensione cautelare degli interventi”

Procede il progetto di sistemazione spondale del Lago Moro, prosecuzione di un progetto Comunale partito negli scorsi anni, del valore di 100.000 euro dei quali 50.000 con contributo Regionale, da realizzarsi a cura dell’Autorità Regionale di Bacino. L’intervento nei giorni scorsi ha superato nella forma procedurale e nel merito il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) con “richiesta di annullamento previa sospensione cautelare degli interventi”

“Eravamo – sostiene il primo cittadino di Darfo Boario, Dario Colossi – e siamo convinti della bontà del progetto, che non è il mostro di cemento che qualcuno vuole favoleggiare, ma un intervento delicato, del tutto simile a quelli già autorizzati e realizzati in precedenza, che intende qualificare e rendere fruibile in chiave sostenibile un luogo meraviglioso dal punto di vista naturalistico, ma che deve poter essere goduto da tutti”.