Progetto Icaro: la Stradale di Bolzano incontra le scuole altoatesine

giovedì, 21 marzo 2024

Bolzano – La Polizia Stradale di Bolzano incontra le scuole altoatesine. Al via la 24esima edizione del Progetto Icaro per l’eduzione stradale.

“Icaro” è un progetto di educazione stradale rivolto ai giovani delle scuole con l’obiettivo di diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale. Il progetto è realizzato dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto, la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento di Psicologia Università La Sapienza di Roma, la Fondazione ANIA, il MO.I.GE. (Movimento Italiano Genitori), l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo autostradale ASTM, il Gruppo Autostrada del Brennero, Anas ed Enel Italia.

I giovani rappresentano i primi destinatari della comunicazione in materia di sicurezza stradale, non soltanto perché l’incidente costituisce per loro la principale causa di morte (prima della malattia e della droga) ma soprattutto perché i ragazzi, già protagonisti della strada come pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori, sono la generazione dei futuri automobilisti ed i migliori portavoce del messaggio di legalità con il mondo degli adulti. Durante gli incontri, a seconda del target, i ragazzi, con riferimento all’età, al grado di maturità e di esperienza, vengono sensibilizzati su temi importantissimi che riguardano la loro e l’altrui sicurezza.

Durante l’anno scolastico 2023/2024 la Sezione Polizia Stradale di Bolzano ha organizzato 24 interventi, incontrando, complessivamente, circa 240 studenti. Le scuole interessate sono l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Galileo Galilei” di Bolzano, la scuola professionale provinciale per l’artigianato, l’industria e il commercio “Enrico Mattei” di Bressanone, l’Istituto pluricomprensivo di Vipiteno e nei prossimi mesi di aprile e maggio il “Liceo Sandro Pertini” di Bolzano.

La formazione del progetto Icaro è abbinata anche a un concorso sui temi della sicurezza stradale, che negli anni ha visto la partecipazione interessata e costante di docenti e studenti con la produzione di elaborati di alto livello qualitativo. Il concorso è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. I lavori dovranno essere trasmessi entro il 15 aprile 2024, tramite il sito www.educazionedigitale.it/edustrada/concorso-icaro/ e gli studenti autori dei lavori vincitori saranno invitati ad una cerimonia ufficiale di premiazione.