Progetto di legge grandi carnivori: al via le audizioni alla Camera dei deputati

martedì, 18 luglio 2023

Trento – Orsi e lupi, al via audizioni in commissione Agricoltura per progetto di legge grandi carnivori.

“Al via oggi in commissione Agricoltura le audizioni della proposta di legge della Lega sui grandi carnivori. Un problema crescente che colpisce non solo il nostro territorio, ma diverse regioni. Da un lato il lupo che minaccia seriamente la pastorizia, dall’altro l’orso che non rappresenta solo un pericolo per gli esseri umani ma ha messo in crisi l’intero territorio. La nostra proposta è quella di delegare i presidenti di regione e delle province autonome sulla gestione dei grandi carnivori, superando la norma che prevede il parere vincolante di Ispra. Anche per questo vorremmo intervenisse nel dibattito sull’iter parlamentare anche l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ogni territorio ha le sue specificità e problematiche: nessuno le conosce di più e può aiutare a risolverle meglio dei governatori stessi. I primi auditi, a sostegno della nostra tesi, i due assessori provinciali all’ agricoltura di Trento e Bolzano, Giulia Zanotelli e Arnold Shuler. Serve una norma che permetta ai governatori di intervenire in maniera veloce con un piano di contenimento. Si deve individuare un numero minimo di soglia che garantisca la convivenza tra la specie e gli esseri umani. L’assessore Zanotelli ha, inoltre, ribadito che è necessario ampliare l’utilizzo dello spray anti – orso, che sarà dato in dotazione al corpo forestale grazie a un emendamento della Lega. Va garantita a tutti gli operatori della montagna la possibilità di difendersi da eventuali attacchi. Ci si deve impegnare anche con un’azione politica Europea, seguendo il percorso già tracciato ad esempio dalla Francia che ha ottenuto una deroga alla normativa habitat con possibilità di abbattimento”, dichiara la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi, prima firmataria della Pdl sui grandi carnivori.