Progetto Cairos: collaborazione fra commissioni valanghe dell’Euregio

giovedì, 7 marzo 2024

Bolzano – Standardizzare i metodi di lavoro delle commissioni valanghe nella regione europea del Tirolo-Alto Adige-Trentino. Questo l’obiettivo del progetto Cairos, che ha preso ufficialmente il via a Bolzano.

Rafforzare la cooperazione tra le commissioni valanghe e aumentare la protezione contro le valanghe. Da questi presupposti è stato creato nuovo il nuovo progetto Interreg Cairos nell’Euregio, frutto della collaborazione tra le commissioni valanghe di Tirolo, Alto Adige, Trentino, Salisburgo e Carinzia.

L’evento che ha avviato ufficialmente la collaborazione euroregionale si è svolto nella sede della Protezione Civile di Bolzano (foto credit ASP Maja Clara) ed è stato aperto da Michela Munari, direttrice dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe della Provincia di Bolzano e Harry Riedl, responsabile della formazione delle commissioni valanghe del Land Tirolo. Assente Mauro Gaddo, responsabile di Meteotrentino, che non ha potuto partecipare al kick-off dell’iniziativa.

Migliorare la protezione dalle valanghe per le popolazioni locali

“L’obiettivo di questo progetto è quello di varcare i confini amministrativi nel settore del pericolo valanghe, per garantire una migliore protezione della popolazione”, ha sottolineato il presidente altoatesino Arno Kompatscher, che è anche assessore alla Protezione civile all’interno dell’esecutivo altoatesino e dallo scorso mese di ottobre riveste il ruolo di presidente dell’Euregio. “Questo è un primo importante progetto che mira a creare tutte le strutture e gli strumenti necessari per una gestione a livello locale delle valanghe, concentrando il lavoro congiunto su quelli che sono i confini naturali dei diversi territori”.

“Il nome del progetto – ha spiegato Christoph Mitterer del Servizio Valanghe del Tirolo – deriva dalla parola greca Cairos, che significa utilizzare un momento favorevole per una decisione. A questo scopo è stato creato anche un acronimo, ovvero “Common Avalanche commission Information, Report and Operations System”, ha spiegato Mitterer durante il lancio del progetto transfrontaliero.

Coordinamento dei processi di lavoro, formazione e software

“Con questo nuovo progetto – ha sottolineato Christoph von Ach, segretario generale del Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino – il rapporto valanghe dell’Euregio viene recepito dalle diverse commissioni valanghe e dunque standardizzato”.

Il progetto Cairos si concentra su tre aspetti principali: l’armonizzazione dei metodi di lavoro, la formazione e il software. La standardizzazione riguarda gli strumenti (web e mobile), la formazione (concetti e documenti) ed il coordinamento. Silke Griesser, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe della Provincia di Bolzano, è referente per l’Alto Adige, Sergio Benigni per il Trentino, mentre Harry Riedl per il Land Tirolo.

Progetto Cairos – armonizzazione delle commissioni valanghe nell’Euregio

Con il progetto Interreg Cairos – Armonizzazione delle Commissioni Valanghe nell’Euregio, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT Regione Europea Tirolo-Alto Adige-Trentino ha avviato un progetto di follow-up del progetto principale del Rapporto sulla situazione valanghe dell’Euregio.

Il costo del progetto ammonta a 732.000 euro, con un contributo del GECT di oltre 100.000 euro di fondi propri e circa 500.000 euro di fondi derivanti dall’UE. Il progetto ha una durata di due anni, fino al 31 gennaio 2026, e coinvolge anche i servizi di allerta valanghe del Salisburghese e della Carinzia, in veste di partner del programma.