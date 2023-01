Primo incontro pubblico del vescovo di Brescia, monsignor Tremolada

lunedì, 9 gennaio 2023

Brescia – Primo incontro pubblico del vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, dopo il ritorno in diocesi. Ieri pomeriggio le campane sono suonate a festa, oggi l‘incontro con i sacerdoti e il personale di curia. Il vicario generale, monsignor Gaetano Fontana, a nome di tutta la curia ha espresso la gioia di tutti per il suo ritorno. Domenica 15 gennaio è in programma una celebrazione di ringraziamento in cattedrale, presieduta da monsignor Tremolada.

“Sono felice di essere tornato, di riprendere la strada che ho interrotto. Ora riprendo il cammino con tanta riconoscenza e con il desiderio di servire come merita questa chiesa. Voglio esprimere la mia gratitudine a quanti, primo fra tutti il vicario generale, in questi mesi si sono fatti carico del compito di guidarla”, ha detto il vescovo. “Non ho parole per ringraziare il Signore – ha proseguito monsignor Tremolada –. Faccio mie le parole del Signore: “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome”. Sono tanti i ringraziamenti. L’intera Diocesi mi è stata vicina. Tante persone mi sono state vicine con la loro preghiera, che ha permesso alla grazia di Dio di operare. Ho percepito una vicinanza sincera”.

Il vescovo ha inoltre ricostruito le diverse fasi della malattia e ha ringraziato il personale medico per le qualità professionali e umane messe in campo, i familiari e la diocesi per la vicinanza e la preghiera. “Ho ricevuto moltissimi segni di affetto di cui sono molto grato, mi sono chiesto più volte: davvero merito tutto questo?”, ha concluso il vescovo.