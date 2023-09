Primo giorno di scuola nel Bresciano: il saluto agli studenti dal presidente della Provincia

martedì, 12 settembre 2023

Brescia – Primo giorno di scuola, il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, e il consigliere delegato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Filippo Ferrari, si sono recati in visita al Liceo Classico “Arnaldo”, all’I.I.S “Lunardi” e all’I.I.S “Mantegna” di Brescia per il tradizionale saluto a studenti, docenti e personale A.T.A.

“Il primo giorno di scuola – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini (nella foto in basso) – è sempre un momento emozionante per i ragazzi. La Provincia di Brescia sta investendo ingenti risorse sull’edilizia scolastica per far sì che le attività didattiche proposte dai diversi Istituti si possano svolgere in modo agevole. Investire sulla scuola significa investire sul futuro delle giovani generazioni ed è quindi per noi una priorità. Tengo a ringraziare i Dirigenti Scolastici, il corpo docenti e il personale A.T.A per lo straordinario lavoro che anno dopo anno viene portato avanti.”

Durante la visita all’I.I.S Lunardi, Moraschini e Ferrari hanno fatto il punto della situazione sui lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando l’edificio.

“Entro la fine dell’anno – ha dichiarato il Consigliere delegato all’istruzione ed Edilizia Scolastica, Filippo Ferrari – anche gli studenti del’I.I.S Lunardi potranno godere a pieno degli spazi rinnovati dell’Istituto. Si tratta di un primo intervento strutturale al quale seguirà l’adeguamento sismico dell’edificio, attualmente in fase di progettazione. Grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR, alla capacità della Provincia di Brescia di proporre progetti validi e ben studiati e alla collaborazione con i comuni del territorio è stato possibile fare un cambio di marcia deciso, che ci auguriamo possa migliorare la vita scolastica di tutti.”

Le opere previste dallo stralcio I, iniziate a luglio 2023, dal valore complessivo di oltre un milione di euro, riguardano prevalentemente opere urgenti di messa in sicurezza dei solai, di sostituzione di parte dei serramenti e di rifacimento del manto di copertura del fabbricato, che si sviluppa a sud dell’ingresso principale e che ospita il maggior numero di locali scolastici. Durante i mesi estivi, sono stati installati controsoffitti antisfondellamento fonoassorbenti in circa 30 aule distribuite su tre piani del fabbricato, oltre ai corridoi. Sono stati inoltre sostituiti tutti i relativi corpi illuminanti. Nei prossimi giorni verrà installato il ponteggio per consentire le lavorazioni di rifacimento della copertura del tetto, che prevede la posa di una guaina impermeabile e la sostituzione del manto in tegole. Oltre alla sostituzione di tutti i serramenti, a seguito di queste opere si potrà procedere con la messa in sicurezza dei nuovi controsoffitti antisfondamento dei locali didattici all’ultimo piano.

Inoltre, come deliberato dal Consiglio Provinciale, la Provincia di Brescia procederà all’acquisto della palestra dell’Istituto Lunardi per un costo di 700mila euro.

“L’acquisto della palestra – ha concluso il Consigliere Ferrari – è un risultato importante perché ci consentirà di intervenire direttamente e in tempi più ristretti laddove vengano segnalate criticità.”