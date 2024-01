Prima discesa di Cortina Audi Fis Ski World Cup, miglior tempo per Laura Gauché

mercoledì, 24 gennaio 2024

Cortina d’Ampezzo (Belluno) – È Laura Gauché a far registrare il miglior riscontro cronometrico nella prima prova in vista della prima discesa di Cortina Audi Fis Ski World Cup, la Coppa del mondo di sci alpino femminile proposta da Fondazione Cortina a Cortina d’Ampezzo dal 26 al 28 gennaio (foto © Pentaphoto).

Oggi, in una splendida giornata di sole caratterizzata da temperature gradevoli, sulla Olympia delle Tofane la transalpina ha fermato il cronometro sul tempo di 1’33”75, precedendo l’austriaca Stephanie Venier di 47 centesimi e l’azzurra Federica Brignone di 48 centesimi.

Altre due azzurre nelle prime posizioni: Nicol Delago (+ 1”18), quinto tempo, e Marta Bassino (+ 1”89), nono riscontro cronometrico. Ricognizione tranquilla per Sofia Goggia, ventesimo tempo, così come per la statunitense Mikaela Shiffrin, quarantatreesima.

Soddisfatta della propria giornata Federica Brignone. “Giornata e neve calde, condizioni perfette per me, sono fiduciosa per i prossimi giorni” commenta la valdostana del Centro sportivo Carabinieri. “Ho cercato di stare morbida sugli sci, di fare le linee giuste e credo di esserci riuscita. La prova di oggi conferma che sono in condizione: sto bene fisicamente e anche tecnicamente è un ottimo periodo, meglio che a inizio stagione. La pista di Cortina mi piace molto, guardo con ottimismo alle prossime giornate, sperando di non fare come a Zauchensee dove ho voluto strafare e sbagliato troppo”.

Domani, giovedì 25 gennaio, si svolgerà la seconda prova cronometrata, con inizio alle 11. Le temperature sono previste in linea con quelle di oggi. Venerdì 26 gennaio, con inizio alle 11, si svolgerà la prima discesa. Sabato 27 la seconda discesa, con primo start alle 10.30. La terza e ultima giornata, domenica 28, prevede il superG, con partenza alle 10.30.

Lo slogan “sNOw DIFFERENCE” che gli atleti porteranno impresso sui loro pettorali si arricchisce di significato con iniziative concrete che renderanno la finish area di Rumerlo completamente accessibile. Cortina si appresta, infatti, ad aprire quella che sarà la settimana internazionale dello sci (26 gennaio – 2 febbraio) ospitando atleti e appassionati che assisteranno a sette diverse competizioni tra Coppa del Mondo di Sci femminile di velocità e Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico.

Uno stress test in vista delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 di cui Cortina sarà protagonista ospitando le gare femminili e quelle paralimpiche perseguendo l’obiettivo di fare della città e del bellunese l’hub dell’inclusività, anche grazie a iniziative che rendano i campi di gara pienamente accessibili per tutti.

Fondazione Cortina, grazie al supporto economico ed operativo di InailNAIL Veneto, del Comune di Cortina e Regione Veneto, dei volontari e di altri partner e sponsor del progetto tra cui Almaviva, sta lavorando intensamente per rendere sempre più accessibili le manifestazioni sportive proponendo soluzioni concrete tutte le persone con esigenze particolari.

Nello specifico la finish area di Rumerlo che sarà protagonista per tutte le competizioni nello stesso layout è stata dotata di aree e percorsi accessibili grazie all’installazione di vie carrabili con apposite piastre in poliuretano per sedie a rotelle, passeggini o altri mezzi a supporto della deambulazione. Nelle due aree di arrivo e partenza sono state posizionate due mappe tattili che aiuteranno i non vedenti e ipovedenti a orientarsi nell’area sia verso il parterre e le tribune che verso la Tofana Lounge. La nuova area “Prosecco DOC Sparkling Corner” sarà senza barriere e completamente accessibile così come le toilette e gli altri spazi grazie al posizionamento di rampe e scivoli di collegamento; inoltre sarà disponibile una audio guida dell’evento e grazie al supporto della società Veasyt un servizio di video interpretariato in LIS (lingua dei segni). Infine, a supportare coloro che avessero particolari esigenze, è stato creato un team di volontari che sarà a loro disposizione per spostamenti e informazioni.

Novità del 2024 per la Coppa del Mondo di Sci Paralimpico sarà l’allestimento di una Hospitality area al Duca D’Aosta, dove è situato il cancelletto di partenza, dedicata agli atleti che attendono il loro turno per scendere lungo la pista Olympia delle Tofane. L’area sarà interamente accessibile e saranno messe a disposizione circa 10 sedie a rotelle per consentire loro di muoversi prima di “indossare” le attrezzature da sci e disputare la gara.

Particolare attenzione è stata posta anche ai trasporti con parcheggi riservati e un sistema di bus e navette dedicati alle persone con mobilità ridotta o esigenze particolari. La finish area infatti sarà raggiungibile con mezzi specifici messi a disposizione dalle associazioni “ASSIOnlus Belluno” e “The Game Never Ends” con partenza dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio (via Bonacossa, presso il Parcheggio Guest).

“Una settimana di sport internazionale e inclusivo a 360 gradi, abbiamo voluto dare concretezza allo slogan ‘sNOw DIFFERENCE’ con iniziative e progettualità che aiutino tutti a godere al meglio delle competizioni ma anche capaci di gettare le basi per il futuro dello sport e di una montagna più accessibile e inclusiva per tutti. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito subito a questi progetti sostenendone i costi operativi o contribuendo con materiali ed esperienza per permetterci di ottenere già oggi risultati che nel circuito del circo bianco non sono scontati, anzi rappresentano un unicum di cui andiamo particolarmente fieri”, ha dichiarato Michele Di Gallo Direttore Generale di Fondazione Cortina.

Il lavoro di Fondazione Cortina non si esaurisce qui, sarà un impegno costante alla ricerca di soluzioni e investimenti per rendere tutte le venues di gara e le strutture a servizio pienamente accessibili ma anche consentire a tutti di fruire di informazioni e aggiornamenti, per questo entro la primavera 2024 anche i siti web di Fondazione Cortina e i siti collegati poggeranno su piattaforme web adatte a ipovedenti e ipoudenti.

“La promozione dello sport come strumento per affrontare, gestire e superare le proprie disabilità impone di pensare e progettare ambienti, strutture inclusive, in grado di accogliere chiunque. L’accordo tra Inail Veneto e Fondazione Cortina esprime, attraverso una progettualità ed organizzazione sviluppate all’insegna dell’inclusività, l’interesse e l’impegno concreto a rendere la Coppa del Mondo l’evento di e per tutti; e getta le basi per ulteriori collaborazioni e progetti da realizzare per le prossime Olimpia di Milano-Cortina 2026”, ha commentato Enza Scarpa, Direttore Regionale Inail del Veneto.

“L’amministrazione comunale di Cortina, in quest’ultimo anno e mezzo, ha avviato un cammino verso l’accessibilità a 360 gradi del territorio e delle infrastrutture al fianco dei principali stakeholder della località. Fondazione Cortina ha colto e sviluppato in maniera egregia l’obiettivo che insieme ci siamo prefissati e li ringraziamo per aver messo in campo progettualità e strumenti in modo da rendere l’evento di Coppa del Mondo fruibile davvero a tutti. Questa è la giusta direzione, a cui tutti dobbiamo tendere, affinché l’accessibilità del territorio e degli eventi qui organizzati diventino il fiore all’occhiello della nostra ospitalità”, ha concluso Roberta Alverà, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Cortina.