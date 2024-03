Prevenzione dei crimini informatici: accordo tra Polizia di Stato e Confindustria Alto Adige

martedì, 5 marzo 2024

Bolzano – Nella mattinata odierna è stato siglato un protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici tra la Polizia di Stato e l’associazione “Confindustria Alto Adige” di Bolzano, rappresentati rispettivamente dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Trentino – Alto Adige, Vice Questore della Polizia di Stato Alberto Di Cuffa e dal presidente Heiner Oberrauch.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio e consolidato modello di sicurezza “partecipata” e mira a rafforzare ulteriormente la rete di prevenzione a difesa degli attacchi informatici ad infrastrutture sensibili che, in ambito territoriale, vede convergere l’impegno della Polizia Postale e dei più qualificati rappresentanti della realtà produttiva e imprenditoriale locale.

L’associazione “Confindustria Alto Adige” raggruppa circa 500 imprese tra le più innovative e produttive della Provincia autonoma di Bolzano, che danno lavoro a oltre 42.000 persone e generano i due terzi dell’intero export provinciale. Le aziende associate appartengono a settori e dimensioni diverse, ma hanno tutte in comune l’organizzazione industriale e la vocazione manifatturiera. L’associazione “Confindustria Alto Adige” è la rappresentanza territoriale di Confindustria, principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, che conta oltre 150mila imprese associate su base volontaria e che occupano complessivamente 5 milioni e mezzo di persone.

Il protocollo d’intesa siglato stamattina prevede l’adozione di procedure condivise d’intervento, basate sul tempestivo e reciproco scambio di notizie tese a favorire la circolarità del flusso informativo, essenziale ai fini di una più efficace strategia di prevenzione nel delicato settore della protezione delle reti e delle infrastrutture informatizzate.

L’accordo contempla altresì l’organizzazione di mirati momenti formativi volti a promuovere la diffusione della cultura della prevenzione in campo informatico, ad innalzare la consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo degli strumenti tecnologici e a realizzare strategie comuni per incrementare i livelli di prevenzione e di contrasto dei reati predatori perpetrati ai danni delle reti e dei sistemi informativi.