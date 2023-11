Prestigiosi riconoscimenti ai vini della Valle Camonica

giovedì, 23 novembre 2023

Breno (Brescia) – Dalla “rinascita” della vitivinicoltura camuna, iniziata nei primi mesi del Duemila, ad oggi, sono passati più di vent’anni. Un periodo in cui il comparto è notevolmente cresciuto: oggi è possibile trovare i vini della Valle Camonica nei migliori ristoranti e nelle migliori enoteche del territorio, oltre che in tanti esercizi del Bresciano e dell’intera Lombardia.

Nel 2004 – un anno dopo il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Tipica dei vini di Valle Camonica, con approvazione del relativo disciplinare di produzione – è stato costituito il Consorzio Vini IGT di Valle Camonica.

Grazie alla volontà dei viticoltori della Valle, al sostegno della Comunità Montana di Valle Camonica e della Provincia di Brescia e al fondamentale coordinamento del Centro Vitivinicolo Provinciale, si è assistito in pochi anni ad un effettivo recupero della viticoltura locale, che ha portato a indubbi benefici nella prevenzione di dissesti idrogeologici del territorio e a un positivo cambiamento del paesaggio della media e bassa Valle Camonica col recupero dei vigneti e il loro ampliamento.

Un contesto in cui, grazie all’impegno e ai sacrifici dei viticoltori, e al supporto costante di esperti del settore, la qualità dei vini prodotti è nettamente migliorata. Tanto che i consorziati da alcuni anni partecipano ai vari concorsi enologici con successo e vengono premiati.

“Si tratta di riconoscimenti che ricompensano la serietà dei nostri viticoltori, che conducono un’attività per nulla semplice, su un territorio di montagna e spesso esposto alle intemperie come il nostro” afferma Enrico Dellanoce (nella foto), assessore alla Gestione del Territorio della Comunità Montana, aggiungendo: “Un’altra eccellenza della Valle Camonica che sta dimostrando di sapersi distinguere nel panorama nazionale e internazionale che può solo accrescere il suo prestigio, a cui rinnovo la mia stima e l’appoggio dell’ente comprensoriale”.

Soddisfazione per il lavoro condotto fin qui giunge anche dal Consorzio Vini IGT di Valle Camonica: “I riconoscimenti sono la cartina di tornasole che testimonia la bontà del lavoro dei vignaioli camuni, consapevoli che solo attraverso la ricerca della massima qualità possibile, in vigneto ed in cantina, la vitivinicoltura della Valle può crescere ed essere da traino per tutti i prodotti agroalimentari locali, promuovendo, di conseguenza, il nostro territorio” sono le parole del direttore Sergio Bonomelli e del presidente Tino Tedeschi, che con orgoglio hanno steso un bilancio dei riconoscimenti ricevuti dai consorziati nel corso dell’anno.