Presidio di Fenalt e Cgil davanti alla sede di Provincia di Trento e Regione

martedì, 12 dicembre 2023

Trento – Presidio davanti alla sede della Provincia di Trento, i sindacati chiedono subito risorse per i contratti e la valorizzazione dei servizi. La Provincia autonoma di Trento ha comunicato che onorerà nel corso del prossimo anno gli impegni assunti.

Protesta in piazza Dante a Trento

Non c’è più tempo per ascoltare le promesse né le buone intenzioni. Le lavoratrici e i lavoratori del sistema pubblico trentino vogliono fatti dalla nuova giunta provinciale. A cominciare dallo stanziamento per assicurare una prima trance di aumenti per i rinnovi contrattuali. Senza stanziamenti i 40mila dipendenti pubblici locali rischiano di trovarsi buste paga più leggere a partire da gennaio. Un paradosso in tempi in cui gli stipendi trentini sono tra i più bassi d’Italia e si fa fatica a reperire personale. Per tutte queste ragioni stamattina la Fp Cgil ha organizzato un presidio sotto il Consiglio provinciale. Il segretario Luigi Diaspro ha spiegato che l’una tantum erogata in questi mesi è prevista fino alla fine dell’anno. Poi, di fatto, non c’è un euro per finanziare gli aumenti del 6,3% stabiliti. “Peraltro si tratta di cifre insufficienti a recuperare la perdita del potere d’acquisto. Occorrono adeguamenti che guardino all’inflazione del triennio 22/24 che viaggia al 16-18%, occorre colmare il gap salariale col resto del nord est del Paese, un piano straordinario di assunzioni in sanità, nelle case di riposo, nei comuni. Per questa ragione chiediamo alla Giunta Fugatti di smettere con i giochi di poltrone e di cominciare a pensare seriamente ai problemi dei cittadini. E’ necessario che l’Esecutivo convochi le parti sociali per avviare una concreta discussione sul rinnovo contrattuale, visto che quanto deciso ad oggi, e non finanziato, è un anticipo. La nostra Autonomia assuma e svolga concretamente il proprio ruolo e le proprie prerogative per colmare le distanze accumulate negli ultimi anni col resto del Paese ”.

Per Fp Cgil la nuova Giunta deve mettere in cima alle priorità dell’agenda dei lavori della legislatura i temi della tenuta dei servizi pubblici essenziali, dalla sanità alle case di riposo, ai comuni, ai servizi provinciali, agli enti del terzo settore. “Servono riforme quali la revisione degli ordinamenti professionali e la messa in sicurezza del patrimonio di competenze e professionalità del personale pubblico trentino, con investimenti adeguati ai fabbisogni di cura, salute e welfare dei cittadini, con un piano straordinario di assunzioni nel comparti pubblici e privati”, insiste Diaspro che guarda con molta preoccupazione all’ammanco di risorse statali determinato dalla riforma dell’Irpef. “Di fatto è saltata la clausola di neutralità fiscale e questo non può andarci bene perché alle casse di Piazza Dante mancheranno 25 mlioni di euro, che sono soldi che servono per finanziare i servizi pubblici dei cittadini trentini”, conclude Diaspro.

Le bandiere di Fenalt questa mattina hanno sventolato accanto a quelle della CGIL FP per manifestare in difesa dei diritti dei lavoratori del pubblico impiego trentino. “Siamo uno dei sindacati più rappresentativi della pubblica amministrazione trentina – ha dichiarato il segretario generale, Maurizio Valentinotti – Abbiamo il dovere di rappresentare alla classe politica uscita dalle recenti elezioni le aspettative dei lavoratori del comparto. Crediamo che dopo il disonorevole spettacolo cui abbiamo assistito in queste settimane per la definizione della Giunta provinciale sia arrivato il momento di rimettere al centro del dibattito il tema dell’autonomia speciale per migliorare le condizioni di vita di cittadini, lavoratori e pensionati trentini. Per la prima volta a gennaio 2024 le paghe dei lavoratori pubblici trentini saranno in media di 50 euro lordi più basse dell’anno prima. Per questo chiediamo alla Giunta lo stanziamento certo e tempestivo delle risorse per rinnovare i contratti pubblici a fronte di un’inflazione che fra il 2022 e il 2024 è stata superiore al 16%. Occorre inoltre colmare il gap fra i nostri salari e la media delle retribuzioni del nord-est per rendere attrattivo il lavoro nel pubblico impiego, dove l’età media continua a crescere e manca il ricambio generazionale, soprattutto nei Comuni. A tal fine è importante anche la revisione dell’ordinamento professionale che non è più al passo con i tempi”. Un tema caro a Fenalt è poi quello delle professioni sanitarie sia in Apss e che in Apsp: “La cronica carenza di personale sanitario – ha concluso Valentinotti – sta compromettendo il diritto alla salute dei cittadini e sta mettendo in seria difficoltà l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Occorrono nuove assunzioni e non è più differibile la definizione di una strategia per le Case di riposo che ormai sono il fanalino di coda della nostra sanità e rischiano di diventare un problema per tutto il corpo sociale”.

Provincia, saranno mantenuti gli impegni per gli stipendi dei dipendenti pubblici

La Provincia autonoma di Trento onorerà nel corso del prossimo anno gli impegni assunti per l’adeguamento degli stipendi dei dipendenti pubblici per gli anni 2022-2024 assicurando il recupero, anche retroattivo, dei livelli pattuiti nell’ambito del Protocollo del luglio 2023 con le rappresentanze dei lavoratori. C’è infatti piena consapevolezza, da parte dell’Amministrazione, del meccanismo, dovuto a motivi tecnici e contabili, che impedisce un’immediata erogazione di quanto concordato. Se è vero pertanto che il 2024 inizierà con i livelli precedenti all’una tantum, già corrisposto nei mesi scorsi, è già previsto che, a seguire, saranno recuperati i livelli stipendiali concordati con la corresponsione anche dei nuovi aumenti a regime per l’anno 2024.

Rispettando dunque i patti con le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego, che hanno un ruolo cruciale nel rispondere alle esigenze della comunità, fornire i servizi ai cittadini e alle imprese e favorire lo sviluppo del Trentino.

È quanto precisa la Giunta provinciale a seguito delle proteste messe in atto oggi da una specifica rappresentanza sindacale: si tratta nella fattispecie della componente che non aveva aderito all’accordo del 18 luglio 2023, intesa che invece aveva trovato la condivisione da parte delle Federazioni e Confederazioni sindacali alle quali fa riferimento la maggioranza dei dipendenti pubblici trentini

Sindacati a Bruxelles per una svolta sociale nelle politiche comunitarie

Un secco no al ritorno all’austerità. E’ necessario superare le regole che c’erano prima della pandemia. E’ questo il messaggio che la Confederazione dei sindacati europei (Ces) ha lanciato questa mattina con una grande manifestazione a Bruxelles. Nella capitale UE c’era anche una delegazione di Cgil Cisl Uil del Trentino.

Il mondo del lavoro europeo si mobilità contro il disegno di una nuova austerità che i cui costi verrebbero pagati da tagli ai servizi pubblici e al welfare. Al contrario si chiede all’Europa di mantenere l’attuale sospensione del patto di stabilità e di affrontare con responsabilità il cambiamento scrivendo regole nuove per un’Europa solidale e sociale, che metta al centro il diritto alla salute, l’accesso all’istruzione, l’emergenza abitativa.

Accanto a questo il tema dei bassi salari che colpisce lavoratrici e lavoratori italiani come quelli degli altri Paesi europei. E’ fondamentale fare crescere le buste paga per recuperare la perdita del potere d’acquisto prodotta dall’inflazione. E per farlo è necessario proteggere e rafforzare la contrattazione collettiva con una legge quadro sulla rappresentanza.

L’Europa deve essere attenta anche sul piano dello sviluppo sostenendo gli investimenti e favorendo una transizione ecologica equa.