Presidenza Consiglio provinciale a Trento, altra fumata nera

giovedì, 30 novembre 2023

Trento – Tutto rinviato, altra fumata nera sulla presidenza del Consiglio provinciale di Trento. Anche la seconda seduta – quella odierna, dopo quella di giovedì 22 novembre quando sono stati proclamati gli eletti – è andata a vuoto.

I gruppi di minoranza hanno chiesto alla maggioranza di superare la fase di stallo in cui si trova la maggioranza, mentre l’assessore Mario Tonina, con delega ai rapporti con l’assemblea provinciale, ha dichiarato: “Non ci sono ancora le condizioni, mi prendo un impegno solenne per garantire che nella prossima seduta possiamo arrivare per presentare la candidatura del presidente e del vicepresidente e dell’ufficio di presidenza”.

Intanto anche nella maggioranza si stanno levando voci di insofferenza e Walter Kaswalder, esponente degli Autonomisti popolari e presidente uscente del Consiglio, ha detto: “Occorre fare presto, sono i trentini che ci chiedono di trovare soluzioni e superare i veti incrociati”.

Tra le ipotesi che sono spuntate al termine del Consiglio provinciale, le dimissioni da vicepresidente di Achille Spinelli, così che i partiti di centrodestra possano avviare una vera trattativa, non con scambi di email o messaggi come avvenuto nelle scorse settimane, sedersi a un tavolo e trovare un accordo sugli assetti di Giunta e Consiglio provinciale.

di A.Pa.