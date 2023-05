Presenza di lupi nell’abitato di Sopramonte, è allarme

martedì, 9 maggio 2023

Sopramonte – Presenza di lupi nell’abitato di Sopramonte, prosegue il dibattito. “Da molti mesi oramai, la Circoscrizione di Sopramonte risulta interessata dalla presenza di numerosi esemplari di lupo, spesso avvistati in solitaria dai cittadini, ma talvolta, questo il fattore maggiormente preoccupante, anche in branco.

Nelle ultime settimane, la confidenza mostrata dagli esemplari presenti, li ha spinti ad addentrarsi tra le stradine del paese, cosa che ha destato e sta destando tutt’ora una grande preoccupazione generale, anche nella sottoscritta.

Da Consigliera Circoscrizionale, non posso esimermi dal manifestare pubblicamente tutta la mia preoccupazione per l’incolumità dei residenti di Sopramonte e delle zone limitrofe. Comprendo la necessità di non creare inutili allarmismi, ma non possiamo procedere a colpi di demagogia o supposizioni, in merito a quello che potrebbe fare o non fare il lupo all’uomo in determinate situazioni. Ritengo che i lupi non debbano in nessun caso addentrarsi nei centri abitati, non possiamo e non dobbiamo permettere che si creino delle situazioni di potenziale pericolo.

Auspico pertanto che il Presidente della nostra Circoscrizione solleciti Comune e Provincia, affinché vengano attuati in tempi rapidi dei provvedimenti concreti che consentano l’allontanamento definitivo dei lupi dalle zone abitate della Circoscrizione di Sopramonte”, consigliera Circoscrizionale del Bondone Serena Cainelli -Fratelli d’Italia-An.