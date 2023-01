Presentato il volume fotografico sulle Orobie Valtellinesi

venerdì, 6 gennaio 2023

Albosaggia – Un volume fotografico per racchiudere tutta la bellezza del territorio del Parco delle Orobie Valtellinesi, per divulgarla e per promuoverla: paesaggi, flora e fauna catturati dalle splendide immagini di Elio Della Ferrera. Dal lago delle Zocche, con il monte Disgrazia sullo sfondo, colorato dai rododendri in fiore, scelto per la copertina, alla cascata della Val Caronella, dalla Valle del Bitto di Albaredo al Pizzo degli Uomini per documentare ognuna delle 14 valli del Parco nel susseguirsi delle stagioni, fra pettirossi, ermellini e arvicole fino al gallo cedrone, l’animale simbolo.

Il libro, dal titolo “Parco delle Orobie Valtellinesi” è stato presentato oggi nella sede del Parco, ad Albosaggia, dal presidente Doriano Codega e dal direttore Claudio La Ragione con l’autore. È stato il presidente Codega a individuarlo come un tassello mancante: «Dopo aver promosso mostre fotografiche, realizzato video e un documentario, “Valtellina natura europea”, premiato nella scorsa edizione di Sondrio Festival – ha affermato -, abbiamo ritenuto importante realizzare quello che mancava, ovvero un volume fotografico di qualità, uno strumento utile alla divulgazione del Parco, in ambito locale, nel resto d’Italia e all’estero, con testi in italiano e in inglese». Verrà donato ai Comuni, alle Comunità Montane e alle biblioteche della provincia ma anche agli enti gestori di parchi e agli organismi che promuovono le aree protette. A breve sarà in vendita nelle librerie e on line. «È un volume fotografico e dunque sono le immagini a parlare e a descrivere la ricchezza del paesaggio orobico – ha aggiunto il direttore La Ragione – ma ci sono anche dei contenuti dedicati ad aspetti specifici come quelli faunistico, floristico e geomorfologico nella parte introduttiva che forniscono ulteriori elementi alla conoscenza delle Orobie Valtellinesi».

Della Ferrera, fotografo freelance che si occupa di temi naturalistici e paesaggistici, autore di numerose pubblicazioni e vincitore di importanti premi in Italia e all’estero, ha raccontato dell’impegno che ha richiesto la realizzazione del volume, iniziata l’estate scorsa. La quasi totalità delle fotografie è recente ma alcune immagini sono state scattate in anni passati: ritrarre gli animali richiede settimane di preparazione e ore di appostamento. Frequentando le Orobie come fotografo da oltre trent’anni, confrontando le immagini di ieri e di oggi, Della Ferrera ha notato gli effetti del cambiamento climatico e il progressivo abbandono di antichi nuclei rurali: nel volume gli uomini non si vedono, se non in rare fotografie, ma la loro presenza sul territorio si percepisce. «L’ambiente delle Orobie è unico – ha spiegato – perché è isolato dalle catene montuose circostanti: una dorsale di circa 60 chilometri divisa in 14 valli, tutte rappresentate nel volume. Abbiamo cercato di equilibrare le località e i temi principali dalle Orobie occidentali, dalla Val Lesina alla Val del Livrio, alle Orobie orientali, dalla Val Venina alla Val Belviso: è un volume principalmente paesaggistico ma con richiami all’ambiente e agli animali».

Un libro soprattutto da guardare, per perdersi nella stupefacente bellezza delle Orobie valtellinesi, ma anche da leggere per approfondire gli aspetti che caratterizzano questo lembo di territorio provinciale: dalla flora alla fauna fino ai luoghi di interesse, soffermandosi sui testi che accompagnano ogni immagine a rivelare forme e geometrie di montagna, il gelo pittore delle felci, frammenti di vita orobica, la via della pioggia.