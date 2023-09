Presentato il contratto di fiume Oglio, Mirco Pendoli: “Importante strumento programmatorio”

giovedì, 7 settembre 2023

Breno (Brescia) – E’ stato presentato in Comunità Montana di Valle Camonica il “contratto di Fiume“, intese tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente. E’ uno strumento di programmazione strategica e negoziata con i seguenti obiettivi: tutela, corretta gestione delle risorse idriche e valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.

Alla presentazione del contratto di Fiume Oglio sono intervenuti l’assessore all’Ambiente della Comunità Montana di Valle Camonica Mirco Pendoli, la responsabile della segreteria tecnica del contratto di fiume Oglio Marta Panisi (a sinistra nella foto, accanto all’assessore Pendoli) e il responsabile della Gestione del territorio della Comunità Montana Gian Battista Sangalli.

L’assessore Mirco Pendoli ha illustrato gli obiettivi e sottolineato: “Avere uno strumento programmatorio come il contratto di Fiume credo che sia un’eccellenza per il territorio, perché all’interno di esso si possono mettere tutte le azioni previste nella programmazione futura, per andare incontro a quelle che sono le esigenze del territorio, come prevenire il dissesto di idrogeologico e i cambiamenti climatici, e soprattutto avere uno strumento preciso puntuale su quelli che sono le esigenze espresse dagli amministratori locali. Come Comunità Montana dobbiamo raccogliere le esigenze, programmarle e presentarle alla Regione Lombardia, e soprattutto essere espressione di tutte quelle associazioni e di quelle persone che hanno a cuore uno sviluppo sostenibile del fiume Oglio”.

E’ intervenuta la responsabile della segreteria tecnica del contratto di fiume Oglio Marta Panisi, che ha spiegato: “Il contratto di Fiume è uno strumento di programmazione negoziata. Pertanto si tratta di un accordo che le parti debbono sottoscrivere per mettere insieme tutte le istanze territoriali, nell’ottica di promuovere il benessere del territorio stesso, con tutti i suoi abitanti; la cittadinanza e le associazioni sono chiamate perciò a una cooperazione. Per questo invito chiunque fosse interessato può scrivere alla mail cdfogliovallecamonica@gmail.com”.

Il responsabile della Gestione del territorio della Comunità Montana Gian Battista Sangalli ha concluso: “Ci auspichiamo tra pochi mesi di poter sottoscrivere con tutte le parti coinvolte il Contratto di Fiume”.

di A. Pa.