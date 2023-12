venerdì, 15 dicembre 2023

Trento – Presentato il calendario di eventi sportivi per le famiglie in Trentino. Il Comune di Vallelaghi insieme con il Distretto Famiglia Valle dei Laghi e l’Agenzia per la coesione sociale lanciano la seconda edizione della Passeggino marathon, marcia non competitiva per famiglie nei dintorni del lago di Terlago che si terrà il 13 aprile. La prima edizione della Sky run marathon, in programma il 12 maggio, è promossa invece dal Distretto famiglia Rotaliana Königsberg in collaborazione con la Comunità di valle e l’associazionismo locale: sarà organizzato un evento escursionistico, tramite funivia o a piedi, al Monte di Mezzocorona “a misura di famiglia”. A questi due eventi sportivi si aggiunge la Family marathon, che si è tenuta il 3 dicembre scorso nell’ambito del Festival della famiglia. Tutti assieme compongono l’inedito “Circuito Family sport” e saranno premiate le famiglie che dimostreranno di aver partecipato a tutti e tre gli appuntamenti.

Tre le parole d’ordine per questo innovativo “Circuito family sport”: coinvolgimento intergenerazionale della comunità, valorizzazione del territorio, essere “a misura di famiglia” e occasione di aggregazione.

“Il Circuito Family sport che lancia tre eventi sportivi dedicati alla famiglia e alla comunità in modo inclusivo e intergenerazionale – ha esordito oggi il vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa -. Sono appuntamenti importanti per la nostra comunità che mettono al centro la famiglia e offrono l’opportunità di vivere un momento di convivialità. Saranno inclusivi, per promuovere in Trentino la cultura del crescere assieme e interagire in sinergia con il mondo dello sport, e saranno “senza barriere” e dunque aperti a tutti, compresi i bimbi in passeggino, gli anziani e chi ha forme di disabilità. L’immagine grafica del circuito mostra come in famiglia vi sia un aiuto reciproco e i carichi siano distribuiti equamente su mamma e su papà. Il progetto coinvolge indirettamente anche i temi delle pari opportunità.” Infine la Gerosa ha ringraziato lo sforzo dei tanti volontari che contribuiranno alla buona riuscita delle due giornate e a quella già svolta a inizio dicembre e ha sottolineando quanto sia importante associare lo sport non solo al turismo ma anche alla comunità e alle famiglie, indipendentemente dall’età anagrafica. E ha aggiunto: “Lo sport è coesione sociale e dà valore alla crescita del nostro Trentino”.

Presente il dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale, Luciano Malfer, che ha sottolineato “si tratta di eventi per e con le famiglie” e ha ricordato che il Piano strategico per la natalità della Provincia autonoma di Trento prevede di lavorare sulla cultura per sensibilizzare la comunità, le famiglie e i giovani su questi temi e “questa iniziativa mette al centro la famiglia e i bambini. Si parla di inverno demografico anche se in Trentino si registrano tassi migliori della media nazionale. E’ da evidenziare la centralità di queste politiche e la cultura va proprio verso questa direzione”.

A seguire è stata data parola ai due referenti dei Distretti famiglia e ai comuni coinvolti nelle manifestazioni: il comune di Vallelaghi e di Mezzocorona. “E’ nata quasi come una scommessa l’anno scorso e ne è uscita una manifestazione bella, partecipata, inclusiva, adatta a tutti, ai passeggini e a chi è portatore di disabilità”, ha detto Lorenzo Miori, sindaco del Comune di Vallelaghi. La maratona si estende per 5 km lungo il lago di Terlago per poi proseguire sulla ciclabile ed entrare nel paese con punti ristoro. “Ringrazio il Distretto famiglia e le numerose associazioni sul territorio che ci daranno supporto: gruppo giovani, proloco, circolo anziani, associazione CS Fraveggio. L’anno scorso è stato un successo e siamo arrivati al sold out dopo poche settimane. Hanno partecipato oltre 300 partecipanti, alcuni provenienti anche da Lombardia e Veneto ed è stato emozionante vedere la scia dei passeggini lungo il lago che conferma la fame che c’è fra le famiglie di iniziative come queste”.

Infine, spazio alla Ski run marathon sul monte di Mezzocorona presentata da Gabriella Pedroni, coordinatrice istituzionale del Distretto famiglia Rotaliana Königsberg: “il nostro distretto è quello a maggior vocazione sportiva tra tutti i distretti trentini, essendo un territorio ricco di associazioni, marchi family ed eventi sportivi”. Presente anche Matteo Permer, assessore alle attività sportive del Comune di Mezzocorona: “abbiamo colto questa opportunità senza pensarci due volte, è un’iniziativa importante per la crescita di una comunità e farlo attraverso lo sport è un valore aggiunto. Il nome “ski run” richiama le gare in montagna che hanno come confine il cielo. Il monte di Mezzocorona è raggiungibile in 3 minuti in funivia ed è un ambiente tranquillo e adatto alle famiglie. Abbiamo di recente puntato alla valorizzazione del monte con due progettualità: uno sky walk, che è una terrazza aggettante 14 metri con vista sulla piana Rotaliana e il nuovissimo ponte tibetano per un percorso avventuroso e adrenalinico.” In conclusione Permer ha detto che il connubio “sport –famiglia” ha più valore di “sport-turismo” vista la valenza educativa di vivere un’esperienza sportiva in compagnia di mamma e papà.