venerdì, 9 febbraio 2024

Bolzano – Presentato CER-CARE’s Ethical Restaurant al Lounge Alto Adige di Fiera Bolzano. Nata dalla decennale esperienza di Paolo Ferretti e Norbert Niederkofler, e in collaborazione con Luigi Mazzaglia di Vireo, CER è la prima valutazione che verifica l’impegno sostenibile dei ristoranti secondo standard misurabili e verificabili.

Durante la presentazione sono intervenuti il presidente di Fiera Bolzano Armin Hilpold, e il direttore Thomas Mur, che hanno accolto questa iniziativa con grande entusiasmo già dai primi momenti e hanno annunciato i prossimi passi della collaborazione tra la fiera specializzata Hotel e CER. Questa certificazione è destinata a diventare parte del programma delle prossime edizioni della manifestazione (nella foto © Lorenzo Polato-UEBE da sinistra Thomas Mur, Fabio Curreli, Christof Plankensteiner, Norbert Niederkofler, Paolo Ferretti, Luigi Mazzaglia, Santo Gabriele e Armin Hilpold).

Armin Hilpold, presidente di Fiera Bolzano: “La sostenibilità riveste un ruolo fondamentale per Fiera Bolzano e abbiamo in programma di premiare i player più sostenibili del settore turistico e ricettivo durante la sesta edizione del Hotel Sustainability Award. Siamo entusiasti di poter sostenere l’iniziativa CER e prevediamo di inserirla nel programma eventi della prossima fiera per l’hotellerie e la gastronomia”.

Paolo Ferretti ha sottolineato: “Fiera Bolzano ci ha sostenuto fin dal primo momento e ci offre la piattaforma ideale per incontrare imprenditori con visioni condivise e che si impegnano per una società più consapevole, promuovendo la sostenibilità nel settore della gastronomia e alberghiero”.