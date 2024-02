Presentato a Ponte di Legno il corso di soccorritore esecutore

sabato, 3 febbraio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Prima serata per presentare il corso di soccorritore esecutore, organizzato dall’Associazione Volontari del Soccorso “Amici”. Ieri sera nella nuova sala conferenza di Ponte di Legno alla presenza del presidente dell’Associazione Fausto Maroni, Andrea Veclani e gli istruttori regionali Silvano Ciocchini, Elvira Ferrari e Tiziano Tognatti, è stato illustrato il corso.

Il presidente Fausto Maroni ha illustrato l’attività degli “Amici“, nati nel 2006 con una crescita negli ultimi anni sia per il servizio di urgenza ed emergenza 118 sia nel supporto di manifestazioni. Inoltre – come spiegato da Fausto Maroni – l’Associazione svolge un preziosissimo servizio di trasporto delle persone malate in ospedali (gratuito fino a 60 chilometri di distanza ndr) per conto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica. “In quest’ottica – ha sottolineato Maroni – è fondamentale l’opera dei volontari soccorritori nei diversi interventi”.

Gli istruttori regionali hanno presentato il corso di soccorritore esecutore, aperto alle persone con età tra i 18 e il 65 anni, residenti in Valle Camonica ma anche turisti che intendono svolgere attività di volontariato e mettersi in gioco per aiutare il prossimo.

“Il primo corso – ha evidenziato Silvano Ciocchini – prenderà avvio il prossimo 5 marzo e sarà articolato in 42 ore, con due serate di lezioni a settimana (martedì e venerdì ndr) in una sala del Palasport di Ponte di Legno e sarà base, per trasporto sanitario e assistenza”. Un secondo corso di 78 ore prenderà avvio in settembre e prevede uno step avanzato per i volontari che intendono prestare la loro opera nel soccorso d’urgenza ed emergenza.

La presentazione del corso proseguirà a Temù venerdì 9 febbraio, alle 20:30, nella sala del Centro Ricreativo di Temù e a Vezza d’Oglio il 16 febbraio, sempre alle 20:30, nella sala Antonietti di via San Giovanni. In occasione degli incontri saranno raccolte le iscrizioni al corso di soccorritore esecutore che prenderà avvio il prossimo 5 marzo.