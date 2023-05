Prendersi cura del proprio giardino: consigli utilie

martedì, 9 maggio 2023

Avere una casa con giardino è una fortuna da non sottovalutare. Allo stesso tempo, il possesso di un giardino implica la responsabilità di prendersi cura di questo spazio esterno nel migliore dei modi. Questo spazio è un valore aggiunto che può essere valorizzato in maniera significativa: basta seguire alcuni accorgimenti per ritrovarsi con un ambiente prezioso in più rispetto al resto dell’abitazione.

Come arredare il giardino

Nei mesi più caldi, come quelli primaverili o estivi, avere a disposizione uno spazio verde annesso alla propria casa, in cui rilassarsi su una comoda sdraio insieme ad amici e persone care, è una fortuna di non poco conto. Le possibilità offerte da questo spazio outdoor sono moltissime, e valorizzarle nel migliore dei modi, per rendere il giardino ospitale e funzionale, darà una marcia in più a tutta l’abitazione.

L’importanza di una copertura

Quando fa particolarmente caldo, specialmente nelle ore di sole, è necessaria una copertura capace di creare una zona d’ombra su tutto o buona parte del giardino. Non da meno, la presenza di un gazebo o di un ombrellone può aiutare a proteggere gli ospiti anche dall’umidità delle ore serali. Si consiglia, in ogni caso, il consiglio è quello di utilizzare coperture richiudibili, così da ottimizzare gli spazi nel caso in cui non si desideri più la protezione della struttura.

L’arredamento del giardino

Sotto la copertura, magari su una pedana che permetta di distinguere la zona living outdoor dall’erba, è possibile creare un piccolo soggiorno. In questo senso, scegliere i giusti mobili da giardino è un passo importante, che può fare la differenza tra una zona verde spoglia e un soggiorno outdoor capace di comunicare raffinatezza e personalità. Un altro utile consiglio è quello di non concentrarsi soltanto su tavoli e sedie, ma di aggiungere anche quegli oggetti, come tendaggi e vasi, cuscini e portafrutta, capaci di rendere unico lo spazio verde.

Dalle luci al barbecue

Proseguendo, non è detto che non si possa approfittare del proprio giardino anche nelle ore serali. In questi casi, sfruttare delle fonti di luce artificiale è d’obbligo. Si può benissimo spaziare dalle luci più soft e calde, per le serate più romantiche, a quelle più forti per le occasioni di festa, in cui può fare la sua figura un barbecue. In queste circostanze, è possibile trasformare il giardino da luogo appartato a location ideale per grigliate con amici e familiari. Il giardino diventerà così sfondo di occasioni indimenticabili.

Come impiegare l’acqua in giardino

Non da meno, è possibile rendere il proprio giardino unico nel suo genere grazie a un uso corretto dell’impianto idrico, se budget e dimensioni dello spazio lo permettono. Si fa qui riferimento a quelle docce esterne, che possono nella migliore delle ipotesi essere accompagnate a piscine o a una più modesta, ma non per questo meno elegante, fontana. Si tratta di scelte da fare con attenzione, e che dipendono in gran parte dalle proprie possibilità.

Concludendo, chiunque possieda un giardino può, con pochi e semplici accorgimenti, rendere questo spazio vivibile e confortevole, per sé e per eventuali ospiti. Valorizzare tutti i complementi di arredo che arricchiranno il giardino ne farà una location da sogno per chiunque venga in vista, e renderà lo spazio prezioso per i suoi abitanti, tanto nelle ore serali, quanto in quelle più calde dell’estate e della primavera.