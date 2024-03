Premio nazionale Franciacorta, l’edizione 2024 dedicata a Metelli

venerdì, 8 marzo 2024

Rovato (Brescia) – Premio nazionale Franciacorta, la quinta edizione è dedicata a Antonio Metelli, imprenditore franciacortino. Quello del 2024 sarà un anno straordinario per l’Associazione in Vino Veritas, presieduta da Mariuccia Ambrosini.

Come da cinque anni a questa parte il momento principale dell’annata culturale sarà il Premio Nazionale Franciacorta, che si concluderà il 7 e 8 settembre, prima con un concerto sinfonico il sabato sera e poi con le premiazioni, che si svolgeranno nella evocativa Cornice di Piazza Vantini e del Palazzo Municipale rovatese, per l’accoglienza del sindaco Alessandro Belotti e dell’Amministrazione comunale.

Le sezioni del Premio, forte di una serie di stimati giurati, tutti docenti universitari, sono tre.

Potranno concorrere alla prima sezione “Pedagogia” – presieduta dal professor Andrea Bobbio con Teresa Grange e Domenico Simeon -, le opere di Autori italiani e stranieri relative a “Pedagogia: ricerche teoriche, storiche, didattiche ed empirico-sperimentali”. Potranno concorrere alla seconda sezione “Storia Contemporanea” – presieduta dal professor Paolo Gheda con Massimo De Giuseppe e Irene Piazzoni– le opere di Autori italiani e stranieri su argomenti relativi alla “Storia Contemporanea dal secolo XIX ad oggi”. Potranno concorrere alla terza sezione “Letteratura Contemporanea” – presieduto dalla professoressa Carla Boroni con Francesco De Nicola e Massimo Tedeschi – opere di autori italiani e si darà preferenza a quelle nelle quali sia presente il tema del paesaggio, dell’ambiente e delle risorse che ne derivano. I vincitori nelle Sezioni “Pedagogia”, “Storia Contemporanea” e Letteratura Contemporanea” verrà assegnato un premio cadauno pari a 1.000 euro.

Per informazioni www.premiofranciacorta.net

“In Vino Veritas”, grazie all’estro di Mariucci Ambrosini non si fermerà a questo. L’associazione, che per il 2024 ha come obiettivi: Rendere la Franciacorta Patrimonio dell’Unesco; Portare il Franciacorta nel Mondo e il Mondo nella Franciacorta; Far conoscere la Ballata della Franciacorta, prodotta per il Festival; Fare conoscere l’Inno della Franciacorta da una Poesia di Elena Alberti Nulli

A tal fine il programma culturale, artistico, turistico e enogastronomico sarà assai variegato e di ampio respiro. Sabato 9 marzo sarà inaugurata la stagione del Premio Nazionale Franciacorta con la consegna del Premio Speciale Franciacorta d’Impresa che si terrà alle 19 nel Comune di Rovato, dedicato agli imprenditori che hanno continuato e rafforzato le proprie imprese famigliari. Alle 21 nella Parrocchiale di Santa Maria Assunta si terrà il concerto Elevazione Spirituale con il Requiem di Mozart.

Il 5 aprile, invece, nell’antico e ineguagliabile contesto del Monastero di San Pietro in Lamosa sarà consegnato il “Premio Speciale Franciacorta” che andrà al Nunzio Apostolico a Damasco cardinal Zenari. L’11 maggio alle 17 nella Sala Dandolo del Municipio di Adro si svolgerà il Cenacolo letterario di Franciacorta, nato sulla falsa riga dei cenacoli letterari 800eschi, di cui uno era ospitato proprio nel palazzo in cui si svolgerà l’evento. Saranno premiati giornalisti, comunicatori e persone che lavorano costantemente per promuovere e tutelare Sebino e Franciacorta.

“Siamo Solo all’inizio – spiega Mariuccia Ambrosini, presidente di In Vino Veritas – Tanti altri eventi si aggiungeranno, per terminare la stagione a ottobre con il Premio Letterario Franciacorta Ragazzi, anche quest’anno ospitato dalla Scuola Paritaria Madonna della Neve. Abbiamo tante ambizioni e obiettivi, tra cui rendere la nostra Franciacorta patrimonio dell’Unesco. Contiamo di riuscirci, pure se si tratta di un processo lungo e laborioso che richiederà impegno, abnegazione, costanza e studio, oltre che investimenti economici. Noi ci crediamo”

L’associazione In Vino Veritas organizza anche due eventi turistici mirati a portare la Franciacorta fuori Lombardia: 24 aprile-4 maggio: Crociera: Cultura e Franciacorta. Isole Baleari con la presentazione di vini Franciacorta in abbinamento a prodotti tipici bresciani. Franciacorta e Brescia a cura di Michele Pigozzo.

22 settembre- 2 ottobre: La Franciacorta incontra la Sicilia: Zeta Resort Donna Lucata Baleari con la presentazione di vini Franciacorta in abbinamento a prodotti tipici bresciani. Franciacorta e Brescia a cura di Michele Pigozzo.