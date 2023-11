Premio Internazionale Standout Woman Award: tutti i riconoscimenti

martedì, 28 novembre 2023

Dargo Boario Terme (Brescia) – Si svolgerà domani – mercoledì 29 novembre, alle 15, a Roma in Aula Gruppi parlamentari a Montecitorio, l’edizione 2023 del premio Internazionale Standout Woman Award.

Le organizzatrici Anna Maria Gandolfi e Loretta Tabarini di Promazioni360 di Darfo Boario Terme (Brescia) Donne Cultura e territorio sono riuscite anche quest’anno a far emergere figure femminili e maschili di alto profilo per capacità, competenze, determinazione e sensibilità nel raggiungere gli obiettivi della loro vita. La VIII edizione del premio è stata sostenuta da Unioncamere nazionale, l’Ufficio della Consigliera di parità nazionale e associazioni femminili.

La Commissione di valutazione, composta da: Anna Maria Gandolfi, Loretta Tabarini (Promazioni360), Francesca Cipriani (Consigliera Nazionale di Parità), Giovanna Guercio (presidente Soroptimist International), Daniela Carlà (coordinatrice di NoiReteDonne), Laura Dalè (presidente nazionale EWMD), Tina Leonzi (presidente fondatrice Moica Donne attive in famiglia ) ha avuto l’arduo compito di selezionare le figure femminili e maschili che si sono contraddistinte nei settori dell’arte, cultura, spettacolo, professioni, imprenditoria, ricerca, coraggio.

Saranno presenti le e gli onorevoli Rita Dalla Chiesa, Maurizio Casasco, Marina Berlinghieri, Cristina Almici, quindi Simona Tironi, assessore all’Istruzioni formazione lavoro di Regione Lombardia, le Consigliere regionali di parità Maria Grazia Maestrelli (Toscana) e Luciana Delfini (Lazio) e altri parlamentari che sono stati invitati. I lavori saranno coordinati da Anna Maria Gandolfi Consigliera di Parità di Regione Lombardia e dalla giornalista Sabrina Capomassi (Rai). Tra gli ospiti, oltre alle autorità civili e militari, saranno presenti il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il Generale di Brigata Aerea Giuseppe Addesa, comandante della 46° Brigata Aerea; il Generale di Brigata Antonio Marco Appella, comandante del Centro sportivo delle Fiamme Gialle; il Vice Ambasciatore del Marocco Yassine Dadi e altre illustri autorità.

Il premio nasce all’interno dell’Expo 2015 presso la Commissione europea da un’idea dell’americano Beau Toskich che ha sempre considerato il genere femminile una risorsa fondamentale per il mondo intero, in famiglia, nel lavoro , ovunque (nella foto Anna Maria Galdolfi).

Il prestigioso premio vuole essere la voce di donne che nella loro ordinarietà fanno cose straordinarie. Ben presto il Premio Internazionale si amplia e nasce la sezione maschile nel 2016 dando cosi rilievo a uomini eccellenti, alle Aziende che sviluppano progetti innovativi e di welfare, viene istituito anche il premio alla memoria e il riconoscimento speciale con menzione.

La cerimonia vedrà premiate 21 donne, 2 uomini, un’azienda, 2 riconoscimenti alla memoria e riconoscimenti speciali con menzione a due donne straordinarie

Ecco le 21 donne che riceveranno il premio Standout Woman Award 2023

1. Alimenti Rossella, Caporedattore TGR Lazio

2. Albanese Sonia, Cardiochirurga pediatrica Bambin Gesù

3. Caironi Martina, Campionessa paralimpica Fiamme Gialle

4. Civitani Tiziana, Cantante affetta da tetraparesi spastica dovuta ad un errore medico: asfissia da parto

5. D’Ascenzo Monica, Giornalista, scrittrice, responsabile di Alley Oop.Diversity & inclusion Editor de Il Sole24Ore

6. Scocchia Cristina, A. D. di Illycaffè

7. Interino Silvana, presidente Moica Campania

8. Lerario Francesca, Managing Director Southern Europe di OGURY

9. Dell’Acqua Alba, Presidente Moica Basilicata

10. Marziali Laura, Fondatrice C’è tempo” Odv Attivista in oncologia disabilità e diritti

11. Bergheim Negre, Anne Presidente University Women Europe

12. Pecoraro Maria Giovanna, Fondatrice MT 25 onlus (recupero alimentare)

13. Ahmadi Zahra, Ingegnere avionica Imprenditrice Afghana – Attivista per i diritti delle donne e dei bambini

14. Piperno Alessia, Detenuta in una prigione di Teheran

15. Tribuna Anna Maria, Maggiore aeronautica militare 46° Brigata Aerea

16. Grazini Sabrina, Consulente del lavoro social

17. Impellizzieri Santa, Senologa oncologa

18. Manca Angela Mamma del medico Attilio Manca urologo in cerca di verità

19. Bolpagni Marzia, Ingegnere edile Direttrice associata Mace

20. Zorzi Gaia, Ambassador Fondazione Rava

21. Montini Adriana, imprenditrice azienda FOMA e impegnata in progetti volti al sociale

Riceveranno il riconoscimento speciale con menzione Piera Aiello testimone di giustizia e Rita El Khayat Psichiatra psicoanalista scrittrice attivista marocchina per i diritti umani, in particolare per i diritti delle donne.

Il riconoscimento alla memoria sarà dedicato a due grandi donne per motivi diversi Federica Pagani Raccagni bresciana il riconoscimento sarà consegnato ai figli Sara e Luca e la giovane testimone di giustizia Rita Atria.

Riconoscimenti Standout Man Award 2022 saranno consegnati a due illustri uomini al dottor Emanuele Ricifari da poco nominato Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza e Dario D’Ambrosi, attore e Fondatore del Teatro Patologico Roma (nella foto Loretta Tabarini).

L’Azienda leader nella cura della persona Korian riceverà il premio Sustainable & friendly Company per la grande attenzione alle persone e al problema della violenza sulle donne mettendo a disposizione appartamenti per donne e minori che subiscono violenza .

Donne e uomini di alto profilo, uniti per costruire una società migliore animati da uno spirito umanitario che hanno affrontato e superato sfide importanti attraverso sacrifici, donne e uomini che dedicano la loro vita alla cura delle persone fragili, donne bambini anziani con tanta umanità e generosità. “Abbiamo bisogno di modelli positivi sia in donne che uomini per essere punti di riferimento per i nostri giovani e le persone che riceveranno questo riconoscimento lo sono veramente con le loro azioni quotidiane, esprimono il meglio della nostra Società ed il premio non è altro che la valorizzazione del loro operato”, spiega Anna Maria Gandolfi.