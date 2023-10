Premio Future4cities, SuperTrento miglior percorso di rigenerazione urbana in Italia

sabato, 28 ottobre 2023

Trento – Un percorso realizzato con grande attenzione ai temi che connettono le città italiana e il loro sviluppo con i valori del New European Bauhaus di bellezza, inclusività, sostenibilità. Un esempio importante di come la cittadinanza possa essere coinvolta nei processi di rigenerazione urbana di grande scala (foto © Matteo Rensi).

Queste in sintesi le ragioni che hanno portato la giuria di Future4cities, rappresentata dal Capo della Rappresentanza europea in Italia Claudia Colla, ad assegnare il primo premio a SUPERTRENTO.

Il riconoscimento è stato consegnato a Milano, nel corso della serata conclusiva del Festival, un momento organizzato per indagare le evoluzioni cittadine e premiare interventi di rigenerazione e progettualità iconiche in grado di creare o consolidare le identità urbane.

Come affermato dall’assessore alla mobilità e rigenerazione urbana Ezio Facchin, che ha ritirato il premio insieme al dirigente del progetto Mobilità e rigenerazione urbana Giuliano Stelzer, alla capo ufficio del Servizio politiche giovanili Federica Graffer e ai soci di Campomarzio “Un grazie va ai Servizi interni all’Amministrazione che con la fondamentale collaborazione dello studio multidisciplinare Campomarzio hanno coordinato il percorso SUPERTRENTO, grazie a tutte le cittadine e i cittadini che hanno già partecipato e a quelli che intenderanno partecipare ai prossimi incontri, grazie alla Provincia di Trento, a Rete Ferroviaria Italiana e a FS Sistemi Urbani e a tutto il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane per aver condiviso visioni e progettualità, grazie a Future4cities per avere offerto questa straordinaria occasione di incontro e connessione tra i progetti che stanno proiettando le nostre città nel futuro, condividendo pienamente la convinzione che ha ispirato questo festival ovvero che “È nelle città di ogni dimensione che si generano oggi le iniziative che contribuiscono a creare un futuro più equo, inclusivo e sostenibile per tutte e tutti”.

Il premio Il premio Future4Cities, rivolto ad amministrazioni pubbliche, associazioni, imprese, fondazioni e gruppi di cittadini, è dedicato ai progetti urbani che promuovono soluzioni innovative, esperienze partecipative e la creazione di reti di collaborazione. Alla base del riconoscimento vi è l’idea che le iniziative per un futuro più equo, inclusivo e sostenibile nascano all’interno delle città e che dalla connessione tra i protagonisti e le esperienze di questo mutamento sia possibile valorizzare le competenze presenti sul territorio e moltiplicarne il potere trasformativo.

Oltre a SUPERTRENTO, 92 sono stati i progetti e percorsi candidatisi al premio. Nella shortlist per la rigenerazione urbana altri cinque progetti.

Bologna attiva, nato dalla partnership pubblico-privata tra Fondazione per l’Innovazione Urbana, Comune di Bologna, Università di Bologna e Open Event, che si propone la creazione di un ecosistema cittadino in cui scienza, sapere ed innovazione diventano elementi alla base dello sviluppo.

Hub della Cultura, è un percorso innovativo di rigenerazione urbana e sociale realizzato a Venaria Reale e caratterizzato dalla creazione di uno spazio polifunzionale aperto a tutti, in cui coesistono diversi servizi culturali, educativi e sociali.

Mu-Ch, Il Museo della Chimica nella fabbrica di Primo Levi, primo museo italiano ad alto contenuto esperienziale dedicato alla chimica e alle materie Steam (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica), tra i cui obiettivi vi è la rigenerazione del quartiere Borgonuovo nel Comune di Settimo Torinese.

Piazze Aperte, realizzato a Milano, è un progetto che mira a valorizzare lo spazio pubblico come luogo di aggregazione, ad ampliare le aree pedonali e promuovere forme sostenibili di mobilità per l’ambiente e la qualità della vita.

Rigenerazioni Creative, è infine un programma di riqualificazione ambientale di spazi pubblici nato a Bari per valorizzare e rigenerare aree dismesse presenti sul territorio comunale, attraverso laboratori di progettazione partecipata.

Concorrenti molto prestigiosi che restituiscono ancor più il valore del premio ottenuto da SUPERTRENTO che, da locale, diviene dunque un percorso interessante a livello nazionale.

Il festival Il festival Future4Cities, tenutosi mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre a BASE Milano, è invece la tappa conclusiva del progetto che esplora le città del futuro. Sono stati due giorni di incontri, eventi e attività gratuite aperte al pubblico, un’occasione unica per condividere esperienze, formarsi e ispirarsi. Tanti i temi affrontati insieme a professionisti della scena nazionale e internazionale durante workshop, esplorazioni sul campo e momenti di intrattenimento: abitabilità, mobilità, attivismo urbano e cultura, ma anche ambiente e sostenibilità.

Future4cities è realizzato da Will, community online di più di due milioni di persone, From, agenzia specializzata in trasformazioni urbane, Base Milano, centro culturale polifunzionale, Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Ultimi laboratori. SUPERTRENTO non finisce qui, prosegue il suo percorso partecipato per dare forma alle idee emerse durante gli incontri tematici degli scorsi mesi. È in programma domani sabato 28 ottobre, il primo dei tre laboratori incrementali che si svolgeranno dalle 14 alle 17.30 alla sala Carrozzeria dell’ex Atesina. Saranno un’occasione per delineare il futuro delle aree lasciate libere dall’interramento dei binari dall’ex scalo Filzi al Muse, a cominciare dal corridoio che si creerà e attraverserà quartieri e zone strategiche per la città.

Tutte le persone interessate possono partecipare, anche se non hanno mai preso parte ad altri incontri o non hanno maturato idee, ma desiderano informarsi o seguire il percorso da vicino.

Per maggiori informazioni e per consultare i report approfonditi prodotti fino a questo momento è possibile visitare il sito www.supertrento.it