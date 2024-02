Premio Fair Play e gli eventi 2024 del Panathlon Club Vallecamonica

giovedì, 8 febbraio 2024

Boario Terme (Brescia) – Assemblea Annuale del Panathlon Club di Vallecamonica all’hotel Aprica di Boario Terme. Il tradizionale appuntamento ha visto il saluto del presidente Ottavio Bonino (nella foto), quindi l’intervento del tesoriere Giacomo Ducoli che ha relazionato in merito al Bilancio Consuntivo 2023 e a quello Preventivo del 2024, evidenziando i numeri più significativi e trovando, al termine del suo intervento, l’approvazione unanime dei 24 Soci presenti.

Dopo aver ringraziato il Tesoriere Giacomo Ducoli per il prezioso lavoro svolto e ascoltato la relazione di Pietro Albanese del collegio di Controllo Amministrativo Contabile, è stata approvata anche la determinazione della quota annuale 2024, così come sono state confermate le cariche Sociali per il biennio 2024 2025, la composizione del Consiglio Direttivo, del Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile e del Collegio Arbitrale. Il Presidente Bonino ha ringraziato il Consiglio per il lavoro svolto nel 2023 e per la rinnovata disponibilità per i prossimi due anni. Seguendo l’ordine del giorno dell’Assemblea, insieme alle immagini ed ai video proiettati dal Socio Filippi Pioppi, il Presidente ha riassunto le 11 conviviali del 2023 e anche alcune importanti iniziative sportive e manifestazioni che hanno visto attivo il Club sul nostro territorio.

L’intervento del presidente onorario Roberto Gheza ha evidenziato la vitalità del Club, ma anche l’invito ad ogni socio per promuovere nuove iscrizioni al Club. Il socio Gatti ha evidenziato la professionalità e diversità delle società sportive invitate alle Conviviali. Il presidente Ottavio Bonino ha ringraziato per la costante collaborazione il Segretario Marco Ballardini e l’Addetto Stampa Marco Filippi Pioppi (ai ringraziamenti si è unito anche il socio Bruno Pellegrinelli) ed infine, ha presentato il programma 2024.

La prossima Conviviale è già prevista per mercoledì 28 febbraio e avrà come tema “Di corsa…fra montagne e grattacieli”, con ospiti Valentina Belotti (Premio Panathlon Vallecamonica 2023 per la carriera sportiva), accompagnata dal marito Emanuele Manzi, atleta di corsa in montagna e da Giorgio Bianchi, presidente dell’U.S. Malonno. A marzo invece, la Conviviale avrà come tema la disciplina sportiva del Kartcross con ospite principale il pilota Gabriele Zoppetti. Ad aprile, venerdì 12, Edoardo Verzotti, ex campione del mondo di canottaggio e promotore dell’associazione contro gli abusi e violenze nello sport “Change the Game”, con Antonella Corazza, ex atleta nazionale di canottaggio, psicologa e coach, affronteranno le delicate tematiche che riguardano il bullismo e le violenze.

Il Club di Vallecamonica pensa anche di coinvolgere nel dibattito professionisti dell’ATSP locale. Per il 2024, avvicinandosi l’importante evento olimpico Milano-Cortina 2026, si prevede di organizzare anche delle Conviviali con tema gli sport invernali. Altre serate sportive, proposte dal Direttivo e Soci completeranno il programma annuale del Club.

Nel programma 2024 del Club sono previsti anche altri importanti eventi: l’assegnazione del premio “Fair Play” in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica; la visita al museo della “Guerra bianca in Adamello” a Temù, con Walter Belotti; la riproposta di un incontro di pallacanestro al PalaLeonessa della Germani Brescia; la camminata ad un rifugio alpino in Valle Camonica con la giornalista Gio Moscardi e, se sarà possibile, programmare la visita al Museo Tazio Nuvolari con i Soci del Club di Mantova. Continuerà il sostegno e la partecipazione ad iniziative sociali, educative e sportive per i giovani nelle scuole ed associazioni locali e non mancherà il consolidato supporto e collaborazione con la Polisportiva Vallecamonica.

La serata dell’Assemblea Annuale si è chiusa con un ringraziamento da parte del presidente ai Soci e Consiglio Direttivo, che hanno dato preziose indicazioni riguardo gli argomenti ed ospiti delle conviviali, auspicando che la preziosa collaborazione continui. Lo stesso Bonino ha anche invitato i soci alla partecipazione e continuità nella presenza alle Conviviali, perché ogni serata, per i suoi contenuti e le emozioni che fa vivere, merita davvero attenzione e partecipazione.