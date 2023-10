Premio Costruiamo il Futuro: riconoscimenti a 59 associazioni

domenica, 22 ottobre 2023

Milano – È un Premio Costruiamo il Futuro da record quello che ha celebrato a all’Auditorium Allianz MiCo la giornata conclusiva della sua settima edizione milanese: per la prima volta sono stati infatti distribuiti premi per un totale di 123mila euro a 59 associazioni, sottoforma di assegni da mille a cinquemila euro e forniture sportive.

Supporto a famiglie e malati, assistenza alle fasce fragili, progetti di presa in cura dei bambini, formazione ragazzi diversamente abili: ad aggiudicarsi i riconoscimenti maggiori otto realtà attive in campi diversi ma tutti fondamentali per la comunità

Presenti all’evento duemila persone. Il presidente Maurizio Lupi: un onore poter supportare l’attività di questi Eroi del quotidiano. Sul palco anche Massimo Ambrosini, Vittorio Brumotti, Paolo Ruffini, Teresa Saponangelo, e la nuotatrice paralimpica Martina Rabbolini

L’obiettivo di questa iniziativa benefica è infatti supportare in modo concreto – grazie al contributo fondamentale di aziende come Intesa Sanpaolo e Dils, e fondazioni come Grimaldi, Allianz Umana Mente e Zilove – il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si impegnano sul territorio in ambito sportivo e sociale per favorire l’integrazione, l’inclusione e ridurre gli ostacoli che ogni giorno possono incontrare le persone con disabilità.

La Fondazione Costruiamo il Futuro, attraverso la realizzazione di questo Premio (la cui prima edizione si è tenuta a Merate nel 2003 e si è poi via via esteso ad altri territori lombardi), cerca dunque di creare un ponte tra le organizzazioni che desiderano rendersi utili mettendo a disposizione fondi e le associazioni locali di dimensioni ristrette che solitamente faticano a entrare nei tradizionali circuiti di solidarietà.

Finora, tra la Brianza, Milano, Bergamo, Sondrio e la Valcamonica, sono stati distribuiti oltre 1,6 milioni di euro a 938 associazioni. Soltanto a Milano sono state premiate finora 270 associazioni, con contributi totali pari a 540mila euro.

A questa edizione del Premio hanno partecipato associazioni sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore che promuovono progetti in ambito sportivo nell’area della Città Metropolitana di Milano e si sono iscritti al bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it (il termine per presentare la propria domanda scadeva l’8 settembre 2023). A selezionare i progetti è stato un Comitato d’onore presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi, che si è riunito nel corso del mese di settembre.

ALL’AUDITORIUM ALLIANZ MICO PRESENTI DUEMILA PERSONE

All’Auditorium Allianz MiCo di Milano, circa duemila persone hanno dunque preso parte al grande evento finale che ha permesso di premiare otto associazioni con assegni pari a cinquemila euro, sei con quattromila euro (cinque di questi sono Premi Speciali Tim; uno è invece un Premio Speciale Allianz Umana Mente, una con tremila euro (Premio Speciale Allianz Umana Mente), quindici con duemila euro (uno di questi è un Premio Speciale Allianz Umana Mente) e ventiquattro con mille euro (anche in questo caso c’è un Premio Speciale Allianz Umana Mente..

Sono inoltre state premiate con forniture tecniche del valore totale di 2.500 euro altre quattro associazioni ed è stata valorizzata l’opera fondamentale di chi mette a disposizione il suo tempo e le sue energie con la consegna di medaglie d’oro a due volontari che si sono particolarmente distinti nella loro opera quotidiana per attivismo e abnegazione.

A presentare l’iniziativa sul palco è stato come sempre Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, sostenuto in questo compito da alcuni ospiti dotati di una spiccata sensibilità ai temi sociali e sportivi come il conduttore tv Vittorio Brumotti, gli attori Teresa Saponangelo e Paolo Ruffini, l’ex calciatore del Milan e oggi apprezzato commentatore tv Massimo Ambrosini e la nuotatrice paralimpica Martina Rabbolini.

PRESIDENTE LUPI: NON DARE MAI PER SCONTATA LA PRESENZA DEGLI EROI DEL QUOTIDIANO

“Milano deve dire un grazie enorme a queste splendide realtà che ogni giorno s’impegnano per migliorare la realtà, mettendo a disposizione energie, entusiasmo, cuore e cervello per dare una mano dove serve e a chi più ne ha bisogno – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Non bisogna mai fare l’errore di dare per scontata la presenza di questi piccoli grandi Eroi del quotidiano; se non ci fossero avvertiremmo una mancanza immane sul territorio. Per noi è un onore poter supportare, in modo concreto e con risultati sempre più incoraggianti, la loro azione meritoria. Quest’anno il valore dei premi totali, oltre 120mila euro, supera nettamente la cifra di 100mila euro raggiunta lo scorso anno. Bisogna quindi ringraziare anche le diverse aziende che, sostenendo il Premio Costruiamo il Futuro, ci permettono di continuare a crescere anche a Milano e poter dare una mano a un numero sempre maggiore di persone”.

PREMIO SPECIALE GLORIA GRIMOLDI

Per questa settima edizione milanese del Premio sono stati previsti alcuni riconoscimenti speciali. Il Premio speciale Gloria Grimoldi, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e del valore di cinquemila euro, è stato pensato per un ente che si è distinto in ambito educativo e formativo, prestando particolare attenzione al contrasto delle disuguaglianze. A conquistarlo è Insieme per Crescere, associazione che si occupa di sostenere il percorso educativo e scolastico di bambini e ragazzi diversamente abili. Il contributo verrà utilizzato per offrire un supporto ai giovani che hanno bisogno della presenza di un insegnante di sostegno e per supportare le famiglie in difficoltà economiche.

PREMIO SPECIALE DONNA PAOLA GRIMALDI

Per ricordare l’impegno indefesso nei confronti delle persone più in difficoltà di Donna Paola Grimaldi, presidente onoraria della Fondazione Grimaldi mancata nel 2022, quest’anno è nato il Premio speciale Donna Paola Grimaldi, realizzato in collaborazione con la stessa Fondazione Grimaldi. L’obiettivo del riconoscimento, del valore di cinquemila euro, è sostenere associazioni o enti non profit che operano con particolare attenzione nei confronti delle famiglie. Ad aggiudicarselo è l’associazione Oeffe – Centri di Formazione e Orientamento Familiare, che si occupa di organizzare corsi di prevenzione e rafforzamento in ambito familiare. Il contributo sarà utilizzato per continuare a offrire servizi e supporto alle famiglie e per poter formare i volontari.

«Confermiamo anche quest’anno la vicinanza a Costruiamo il Futuro e alla sua azione improntata alla sussidiarietà – afferma Luca Marciani, direttore generale della Fondazione Grimaldi –. Solo scommettendo sulle famiglie, le associazioni di volontari, le piccole comunità sane e operose si può ricostruire un tessuto sociale oggi sfiduciato e sfilacciato un po’ a tutte le latitudini».

PREMI SPECIALI THIS IS MY MILANO

Infine, i Premi speciali This is my Milano, realizzati in collaborazione con Dils, sono stati pensati per sostenere interventi e azioni di valorizzazione, tutela e recupero del territorio con una valenza sociale nei quartieri milanesi. I premi di valore economico maggiore, da cinquemila euro, sono stati attribuiti in questo caso a sei associazioni.

Aslam Cooperativa Sociale, che opera nei settori della formazione, dell’orientamento e dei servizi al lavoro, utilizzerà il contributo per offrire una serie di percorsi sportivi che verranno indirizzati agli studenti iscritti ai corsi.

Prometeo – Progetto Malattie epatiche Trapianti e Oncologia, che nasce all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per rispondere alle problematiche dei pazienti e dei loro familiari, valorizzerà il premio per ristrutturare la cucina delle “Case di Prometeo” (alloggi messi a disposizione di chi vive a grande distanza dall’ospedale).

Mission Bambini è un’associazione che si prende cura dei più piccoli, aiutandoli a studiare e stare meglio grazie a progetti educativi e cure mediche. In questo caso il premio servirà proprio per coprire il costo di questi progetti, in particolare quelli dedicati all’ambito sportivo.

Associazione Vantaggio è una realtà che si occupa di offrire supporto alle fasce di popolazione a rischio indigenza ed emarginazione. Il contributo sarà utilizzato per inserire nel mondo del lavoro soggetti in difficoltà e per ampliarsi, in modo da creare una rete di rapporti maggiore, che possa permettere di raggiungere un numero più elevato di persone a cui dare una mano.

Associazione Francesco Realmonte, che si occupa di supportare persone che provengono da situazioni di conflitto e difficoltà cronica, favorendo la loro integrazione e l’inserimento lavorativo, valorizzerà il contributo per riattivare la motivazione in giovani in condizioni di vulnerabilità, attraverso un corso di orientamento all’utilizzo della bicicletta.

Infine, il premio a iSemprevivi, associazione che si occupa della cura e del reinserimento sociale di persone, adulti e minori, con disagio psichico e psichiatrico, servirà a sostenere le attività promosse in favore di una ventina di persone tra i 18 e i 25 anni con disturbi psichiatrici, per aiutarli nell’inserimento lavorativo e nell’integrazione nella vita della comunità.

«Siamo felici di avere avuto la possibilità di incontrare associazioni incredibili e di aver supportato i loro piccoli-grandi progetti – spiega Giuseppe Amitrano, CEO di Dils –: queste realtà appartengono alla “Milano invisibile” del volontariato che opera quotidianamente accanto alle persone più fragili e bisognose. Il premio Costruiamo il futuro ci ha consentito di raggiungere il tessuto associativo dei quartieri milanesi che il nostro progetto “This is my Milano” mira a valorizzare: i 12 contributi che abbiamo avuto il privilegio di consegnare alla cerimonia di premiazione vogliono essere il riconoscimento e il ringraziamento per lo straordinario lavoro che con generosità, passione e creatività queste preziosissime realtà offrono alla nostra città».

MEDAGLIE D’ORO AI VOLONTARI DEBORA ED ETTORE

I due volontari premiati con le medaglie d’oro della Fondazione Costruiamo il Futuro sono invece Debora Bignone, di Mondoabout, un’associazione di promozione sociale e centro per i disturbi dello spettro autistico, ed Ettore Quadrelli, della Social Osa Basket, storica società di pallacanestro nata a Milano quasi ottanta anni fa.

Debora Bignone è stata premiata per il coraggio con cui tutti i giorni supporta le famiglie di persone con diagnosi di autismo ad affrontare ogni difficoltà. Partecipa inoltre da protagonista al progetto Ma’amul, che prevede l’avvio di un laboratorio di pasticceria inclusivo nato dalla collaborazione con I Sassi di Betania, un’associazione che si occupa di prevenzione della dispersione scolastica e di disagio giovanile.

Ettore Quadrelli, invece, ha meritato la medaglia perché da decenni dedica il suo tempo alla Social Osa: negli anni Sessanta e Settanta come giocatore, poi come allenatore e dirigente. Dal 2005, inoltre, allena la squadra Overlimits, composta da ragazzi con disabilità mentale e sindrome di Down.

All’evento erano presenti inoltre, tra gli altri, Marco Riva, presidente Coni – Comitato Regionale Lombardia; Graziella Cappucciati, direttrice Area Terzo Settore Milano, Monza e Brianza Intesa Sanpaolo; Don Stefano Guidi, direttore Fondazione Oratori Milanesi; Dario Castelli, vicepresidente Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza e Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech.

Elenco completo associazioni premiate

Contributo 5.000 euro

Insieme per crescere (Milano)

Associazione Oeffe – Centri di Formazione e Orientamento Familiare (Milano)

Aslam Cooperativa Sociale (Milano)

Prometeo – Progetto Malattie Epatiche Trapianti Ed Oncologia (Milano)

Mission Bambini (Milano)

Associazione Vantaggio (Milano)

Associazione Francesco Realmonte (Milano)

Associazione iSemprevivi (Milano)

Contributo 4.000 euro

Fondazione Memoriale della Shoah di Milano (Milano)

Sistech (Milano)

Cooperativa Sociale Centro Ripamonti (Cusano Milanino)

I Gigli del Campo (Cernusco sul Naviglio)

Mondoabout (Cologno Monzese)

Polisportiva Superhabily (Abbiategrasso)

Contributo 3.000 euro

San Gabriele Basket (Milano)

Contributo 2.000 euro

Lampi Milano (Milano)

Viva! (MIlano)

Gruppo Sportivo Cagliero (Milano)

15zero Sportsteam (Milano)

Associazione Famiglia Martin (Milano)

Wheelchairtennis+school (Milano)

Dream Team Milano (Milano)

Art 6 Music Insieme (Milano)

Le Stelle di Lorenzo (Magenta)

Centro Bartolomeo Garelli (Buccinasco)

Rugby Parabiago Cares (Parabiago)

Zona Otto (Milano)

Shoshin Shitoryu Karatedo (Buccinasco)

Bimbe nel Pallone (Milano)

Oratorio Santa Maria Ausiliatrice Cassina de’ Pecchi (Cassina de’ Pecchi)

Contributo 1.000 euro

Sport Promotion Milano (Opera)

Gan (Milano)

Polisportiva Assisi (Milano)

Associazione Sportiva Sporting 4e (Milano)

Bicocca United 2020 (Milano)

Il Bersagliere (Milano)

Dea Rhythmic (Milano)

Associazione Polisportiva Valsesia (Milano)

Motus Vitae (Milano)

As Oro (Milano)

I.C.S Iqbal Masih – Curvatura Sportiva (Milano)

Polisportiva San Giorgio Limito (Pioltello)

OdB Castelletto (Senago)

Giosport (Rho)

Ecoskate (Milano)

360°[Sport and Nature] (Bresso)

Thai Boxe Liceum (Cinisello Balsamo)

Equipe Corbettese (Corbetta)

Associazione Ciclistica Gessate (Gessate)

Us San Vittore Olona 1906 (San Vittore Olona)

Crescere Insieme con lo Sport (Sesto San Giovanni)

Lotta Club Seggiano (Pioltello)

Correre Oltre (Paullo)

Associazione sportiva dilettantistica I.N. Ballet (Rho)

Fornitura tecnico-sportiva 1.000 euro

Primavera2005 (Milano)

Fornitura tecnico-sportiva 500 euro

San Domenico Savio (Milano)

Gentilino (Milano)

Unione Sportiva Sangiorgese (San Giorgio su Legnano)