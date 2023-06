Premio Costruiamo il Futuro: presentata la settima edizione

venerdì, 9 giugno 2023

Breno (Brescia) – Coinvolta anche la Valle Camonica nel “Premio Costruiamo il Futuro”, giunto alla sua settima edizione. L’obiettivo di questa iniziativa benefica è supportare in modo concreto – attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni e fornitura di materiali e attrezzature – il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si impegnano sul territorio in ambito sportivo e sociale per favorire l’integrazione, l’inclusione e ridurre gli ostacoli che ogni giorno possono incontrare le persone con disabilità.

La Fondazione Costruiamo il Futuro, attraverso la realizzazione di questo Premio (la cui prima edizione si è tenuta a Merate nel 2003 e si è poi via via esteso ad altri territori lombardi), cerca dunque di creare un ponte tra le organizzazioni che desiderano rendersi utili mettendo a disposizione fondi, come Fondazione Grimaldi, Intesa Sanpaolo e Dils, e le associazioni locali di dimensioni ristrette che solitamente faticano a entrare nei tradizionali circuiti di solidarietà.

Finora, tra la Brianza, Milano, Bergamo, Sondrio e la Valle Camonica, sono stati distribuiti, grazie al supporto degli sponsor, oltre un milione e 500mila euro a 890 associazioni.

ISCRIZIONI GIÀ APERTE

Al Premio possono partecipare tutte le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo settore che promuovono progetti in ambito sportivo. L’unica condizione è ovviamente che abbiano sede operativa nell’area della Città Metropolitana di Milano.

Per essere premiati è necessario partecipare al bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it: le domande di ammissione sono già aperte e si chiuderanno l’8 settembre 2023.

ASSEGNI DA MILLE A CINQUEMILA EURO

A selezionare i progetti sarà un Comitato d’onore presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi, che si riunirà nel corso del mese di settembre. Il 21 ottobre 2023, all’Auditorium Allianz MiCo di Milano, verrà organizzato il grande evento finale ricco di ospiti speciali e momenti di intrattenimento nel corso del quale saranno consegnati gli assegni, da mille a cinquemila euro, e i voucher per l’acquisto delle attrezzature sportive alle diverse associazioni. Nelle precedenti sei edizioni di Milano sono state premiate, grazie al supporto degli sponsor, 214 associazioni, con contributi totali pari a 431mila euro.

PRESIDENTE LUPI: VOGLIAMO AIUTARE UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI ASSOCIAZIONI

“Il mondo dell’associazionismo è fondamentale perché offre risposte concrete ai bisogni dei territori – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Per capire quanto conti davvero, è sufficiente provare a immaginare cosa accadrebbe se di colpo questo piccolo e al tempo stesso enorme impegno venisse a mancare. Per questo motivo vogliamo dare una mano a un numero sempre maggiore di questi Eroi del quotidiano, che meritano attenzione, rispetto e sostegno. L’anno scorso a Milano sono state premiate 55 associazioni con 100mila euro. Un bel risultato, ma vogliamo fare meglio: quest’anno l’obiettivo è raggiungere 65 associazioni mettendo a disposizione almeno 120mila euro. Si deve procedere sempre su una strada di crescita”.

PREMI SPECIALI

Per questa settima edizione milanese sono previsti alcuni riconoscimenti speciali. Il Premio speciale Gloria Grimoldi, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, verrà assegnato nel corso della cerimonia di ottobre a un ente che si è distinto in ambito educativo e formativo, prestando particolare attenzione al contrasto delle disuguaglianze.

Il Premio speciale Donna Paola Grimaldi, in collaborazione con la Fondazione Grimaldi Onlus, ha invece l’obiettivo di sostenere associazioni o enti non profit che operano con particolare attenzione nei confronti delle famiglie.

Infine, i Premi speciali This is my Milano, realizzati in collaborazione con Dils, serviranno a sostenere interventi e azioni di valorizzazione, tutela e recupero del territorio con una valenza sociale nei quartieri milanesi.

L’ASSESSORE RIVA: FELICI DI ESSERE AL FIANCO DEL PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO

“Siamo felici di essere anche quest’anno al fianco del Premio Costruiamo il futuro – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva –. Grazie ai contributi economici e materiali che saranno assegnati, molte realtà meritevoli di Milano e del territorio riusciranno a migliorare l’offerta di sport proposta a ragazzi e ragazze quotidianamente. Il bando che presentiamo oggi nasce proprio con l’intenzione di contribuire in maniera concreta alle necessità delle associazioni che promuovono la pratica sportiva nei nostri quartieri, senza perdere di vista i valori dell’inclusione e dell’integrazione”.

FONDAZIONE GRIMALDI: LANCIAMO SEGNALE DI SOLIDARIETÀ VERSO I “PICCOLI”

“Siamo lieti di rinnovare anche quest’anno la partnership ormai storica con Fondazione costruiamo il Futuro – sottolinea Luca Marciani, direttore generale della Fondazione Grimaldi – per lanciare un segnale di solidarietà verso i piccoli e le periferie, sussidiarietà verso la società civile, unità tra tutte le parti d’Italia, nel ricordo, che cade proprio in questi giorni, della compianta donna Paola Grimaldi, prima nostra presidente”.

DILS: GRATI PER LA STRAORDINARIA ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI MILANESI

“Siamo orgogliosi di supportare il Premio Costruiamo il futuro – commenta Giuseppe Amitrano, CEO di Dils – e di esprimere la nostra gratitudine alle più piccole associazioni milanesi per la straordinaria attività che svolgono. Questa iniziativa presenta numerose affinità con “This is my Milano”, il progetto di valorizzazione dei quartieri di Milano promosso da Dils attraverso attività di sostegno concreto al territorio e contenuti autentici volti a svelare luoghi e storie meno conosciuti della città”.

