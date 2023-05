Premiato lo chef Daniele Abondio del “Rugantino” di Bienno

martedì, 9 maggio 2023

Bienno (Brescia) – Premiato a Rimini lo chef Daniele Abondio del “Rugantino” di Bienno (Brescia). Sulla riviera romagnola è andato in scena l’originale contest GreenMeal, il primo “talent di filiera” dedicato ai piccoli frutti, che si è svolta all’interno del “Macfruit” alla presenza dell’attore e chef Stefano Bicoccchi in arte Vito. Hanno partecipato oltre 50 ristoranti ed altrettanti chef che si sono cimentati in una sfida originale, con ricette pervenute da tutte le parti d’Italia. Per la Valle Camonica erano presenti lo chef Daniele Abondio (secondo da sinistra nella foto) e Loretta Tabarini, presidente di PromAzioni360, che promuove in valle e anche in altre aree una serie di iniziative tra cui “Un fiore nel piatto”.

La classifica finale del contest GreenMeal: primo posto per Tiziana Piras del ristorante “Pignatta Rossa ArTrattoria” di Albissola (Savona) con il piatto: “Fregola alla curcuma con Kiwi e tartare di pescato”; al secondo posto Clelia Vivalda del ristorante Tra Arte e Querce di Monchiero (Cuneo) con il “Capriolo con lamponi e mirtilli” e al terzo posto lo chef Daniele Abondio del Rugantino di Bienno (Brescia) con “I colori della quaglia”.

“Ho preparato un piatto particolare – racconta Daniele Abondio – una quaglia con piccoli frutti, mirtilli e lamponi, che è stata apprezzata dalla giuria”. “Sono soddisfatto del riconoscimento – prosegue Daniele Abondio – ma ancor più di un aver partecipato a un importante evento, così da confrontarmi con ristoratori a livello nazionale e portare in Valle Camonica idee innovative”.

L’iniziativa prevedeva la realizzazione di ricette “sostenibili” a base di piccoli frutti incentrate sul green-food in risposta al junk food. Le ricette diventeranno portavoce di nuovi e innovativi format di proposta dei piccoli frutti da parte della ristorazione di filiera che esulino dal semplice dessert e contemplino il piacere di consumo unito a quello della relazione, tipica di un pasto al ristorante. E al contest di Rimini ha incontrato interesse e disponibilità da parte di molti chef e ristoratori insieme ai clienti che sono sempre più attenti alla qualità e all’origine dei prodotti usati in cucina o serviti in tavola.

