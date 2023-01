mercoledì, 25 gennaio 2023

Trento – Premiati quattro agenti di Trento alla Festa delle polizie locali del Triveneto. Per la città di Trento era presente una delegazione capitanata dal comandante Luca Sattin con il vicecomandante Alberto Adami e il vicesindaco Roberto Stanchina. Nel corso della mattinata sono stati premiati con un encomio il commissario Claudio Battisti, l’assistente-capo Matteo Valentinotti, il vice-sovrintendente Daniele Sommavilla e l’assistente-capo Davide Bosinelli per un’importante operazione antidroga.

Queste le motivazioni dell’encomio:

“Il commissario Claudio Battisti, l’assistente-capo Matteo Valentinotti, il vice-sovrintendente Daniele Sommavilla e l’assistente-capo Davide Bosinelli, impiegati in un ordinario servizio di controllo del territorio, intervenivano a seguito di segnalazione, per la rimozione di un’autovettura lasciata in sosta priva della prescritta copertura assicurativa. Accertato che il veicolo apparteneva a soggetto conosciuto per precedenti specifici in materia di spaccio di stupefacenti, grazie ad uno spiccato spirito investigativo e con prontezza operativa non comuni, unitamente al nucleo cinofilo della Guardia di Finanza, sottoponevano il mezzo a perquisizione, rinvenendo nel vano portaoggetti posto davanti al sedile passeggero, diciassette involucri di peso variabile contenenti un totale di oltre un chilogrammo di cocaina. All’interno del bracciolo centrale dell’autovettura venivano inoltre rinvenuti un bilancino di precisione ed un coltello a lama fissa sporchi di polvere bianca. Lo stupefacente veniva posto immediatamente sotto sequestro penale. Il personale della Polizia Locale intervenuto, dimostrava professionalità e raro acume investigativo”.