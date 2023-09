Prelievo di lupi: approfondimenti dei tecnici in Alto Adige

martedì, 5 settembre 2023

Bolzano – Dopo aver ricevuto i pareri in merito al prelievo di lupi, gli esperti dell‘Amministrazione provinciale si sono incontrati oggi ed hanno deciso che sono necessarie ulteriori valutazioni.

Come annunciato in precedenza sono pervenuti i pareri degli esperti sul prelievo del lupo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dall’Osservatorio faunistico della Provincia.

Se ne sono occupati nel dettaglio gli esperti responsabili della Provincia sono giunti alla conclusione che, a causa della complessità dei pareri, è necessaria un’ulteriore e dettagliata valutazione per poter adottare eventuali misure su una solida base giuridica.