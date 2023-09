Prelievo dei lupi, il TAR sospende l’autorizzazione: la Provincia di Bolzano annuncia la difesa

giovedì, 14 settembre 2023

Bolzano – Il 9 settembre il presidente della Provincia di Bolzano ha rilasciato l’autorizzazione al prelievo di due lupi in zona Selva dei Molini. Oggi, il Tribunale amministrativo di Bolzano ha notificato la sospensione cautelare del provvedimento, a seguito di un ricorso presentato da Lndc Animal Protection, Lav – Lega anti vivisezione e Associazione italiana per il World Wide Fund For Nature Ets. Pertanto, l’impiego del Corpo forestale provinciale per il prelievo dei lupi è temporaneamente sospeso, fino fino alla decisione nel merito.

Il presidente della Provincia e l’assessore provinciale all’Agricoltura e alle foreste prendono atto con rammarico di questa decisione del Tribunale amministrativo. La popolazione di lupi in rapida crescita in Alto Adige rappresenta un grave pericolo per gli animali da allevamento e quindi per la tradizionale agricoltura alpina e di montagna, motivo per cui la rimozione dei lupi è urgentemente necessaria. L’Avvocatura della Provincia difenderanno davanti al Tribunale amministrativo di Bolzano la legittimità dell’autorizzazione al prelievo dei lupi.