Potenziato il collegamento autobus da Malles al Cantone dei Grigioni

mercoledì, 6 dicembre 2023

Malles (Bolzano) – Via libera alla convenzione per il servizio di autobus di linea transfrontaliero sulla tratta “Val Monastero-Confine-Malles” per il periodo dal 10 dicembre 2023 al 14 dicembre 2024 e il rispettivo impegno di spesa, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Daniel Alfreider (foto credit USP Ingo Dejaco).

In più, a partire dal cambio di orario del 10 dicembre 2023, la linea di autobus transfrontaliera 273 Malles-Nauders-Martina non sarà più commissionata dalla Provincia di Bolzano in collaborazione con il Cantone di Grigioni, ma dalla VVT austriaca con percorso Landeck-Malles.

Le novità nel collegamento con l’Austria

Nel 2021 si è conclusa una gara d’appalto per i servizi di trasporto pubblico della Provincia, in cui il lotto 4 “Val Venosta” è stato aggiudicato a Simobil GmbH. Nel luglio di quest’anno, la Giunta provinciale ha approvato l’accordo per il collegamento transfrontaliero diretto della linea 273 Malles – Landeck nel periodo dal 10 dicembre 2023 all’8 aprile 2026. A partire dal cambio di orario del 10 dicembre 2023, la linea 273 Malles-Nauders-Martina non sarà più commissionata dalla Provincia di Bolzano in collaborazione con il Cantone dei Grigioni. Il VVT (Verkehrsverbund Tirol) assumerà invece la responsabilità della tratta Landeck-Malles. La linea 273 non fa quindi più parte dell’attuale accordo.

E quelle nel collegamento con la Svizzera

“Oltre al collegamento con Landeck tramite il nuovo autobus diretto, anche il collegamento con la Svizzera è molto importante per molti pendolari transfrontalieri della Val Venosta. Per questo motivo abbiamo collaborato con il Cantone dei Grigioni per confermare la tratta Val Monastero-Malles”, afferma l’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider. In conformità con la pianificazione strategica del trasporto locale, la Provincia di Bolzano intende confermare il collegamento della linea “Val Monastero-Malles” (linea 811) in collaborazione con il Dipartimento Infrastrutture, Energia e Mobilità del Cantone dei Grigioni nel periodo compreso tra il 10.12.2023 e il 14.12.2024. Su incarico del Dipartimento Infrastrutture, Energia e Mobilità del Cantone dei Grigioni, PostAuto AG gestisce ora il servizio regolare sulla tratta Zernez – Malles. La tariffa per la tratta da finanziare è di 2,60 euro/km. Per il periodo dal 10 dicembre 2023 al 14 dicembre 2024 è prevista una spesa stimata di 387.397,32 euro, che la Provincia di Bolzano rimborserà per cofinanziare i costi dopo il pagamento delle fatture.

La Provincia autonoma di Bolzano ribadisce così il suo impegno per un trasporto transfrontaliero di passeggeri efficiente e sostenibile, sottolineando l’importanza della cooperazione con le Regioni e i partner vicini.