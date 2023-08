Lavori per potenziare la linea Trento-Bolzano: da lunedì treni sostituiti dai bus

sabato, 5 agosto 2023

Trento – A partire dall’1 di lunedì 7 agosto alle 4:45 di sabato 12 agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Trento e Bolzano sarà sospesa a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Verona – Brennero. I treni regionali saranno parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Bolzano e Trento; i treni ad alta velocità subiranno limitazioni di percorso a Trento; Intercity e Eurocity saranno parzialmente cancellati e sostituiti con bus.

Gli autobus sostitutivi avranno orari di partenza diversi da quelli del treno e tempi di percorrenza significativamente più lunghi. Inoltre su tali autobus non sarà consentito né il trasporto di biciclette né quello di animali di grossa taglia.

Per consentire la sosta dei bus sostitutivi, nel medesimo periodo dal 7 all’11 agosto, e solo per i servizi che interessano la linea Trento – Borgo – Bassano del Grappa, il punto di fermata “Trento FS” sarà spostato nell’autostazione di Trentino Trasporti in via Andrea Pozzo 4, al settore 13.

Lungo la tratta Trento-Verona rimarrà attivo il servizio ferroviario ordinario senza particolari variazioni. Infine, sempre da lunedì 7 fino a martedì 22 agosto è prevista l’interruzione sulla tratta Brennero – Innsbruck.