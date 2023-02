Posti barca su lago d’Iseo: investiti in manutenzione 580mila euro

giovedì, 16 febbraio 2023

Iseo (Brescia) – Posti barca, sul lago d’Iseo nel 2022 hanno fruttato 580mila euro, che verranno reinvestiti nelle manutenzioni dei porti e degli ormeggi. Da quest’anno i 1500 posti negli oltre 50 porti sui tre laghi sono stati prenotati attraverso una procedura online avviata nell’aprile 2022.

Nell’aprile scorso l’Autorità di Bacino ha aperto il bando per la prenotazione degli ormeggi negli oltre 50 porti regionali disposti sui tre laghi – Iseo, Endine e Moro -. Sono stati assegnati 1500 posti – 50 rimangono a disposizione per le emergenze – mentre 300 richieste rimangono in lista di attesa.

“In questi giorni – ha confermato Gloria Rolfi (nella foto),direttore di Autorità di bacino – gli utenti che hanno ottenuto la concessione dell’ormeggio stanno provvedendo al pagamento per il periodo 2023/2028”. “Per quanto riguarda il 2022 – ha continuato il direttore – Autorità di Bacino ha incassato 580mila euro, proventi dal canone di affitto annuale degli ormeggi di imbarcazioni, chiatte e boe. Questa somma verrà investita in opere di manutenzione delle aree portuali, nel corso di quest’anno”.