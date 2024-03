Poste: riaperti al pubblico gli uffici di Sirmione e Casto

mercoledì, 27 marzo 2024

Sirmione (Brescia) – Sono stati riaperti al pubblico gli uffici di Colombare di Sirmione e Casto. Nelle due sedi sono terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati in entrambi gli Uffici, il rinnovo del layout dell’Ufficio, dell’impianto elettrico e di illuminazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi e postazioni ergonomiche con banconi ribassati per meglio accoglierei i clienti. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale di Antegnate sono disponibili anche i servizi Inps (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico).

Gli Uffici Postali tornano a disposizione dei cittadini con il consueto orario: Colombare – via Praissa 10, da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35; Casto – piazza della Famiglia 1, lunedì mercoledì e venerdì dalle 8:20 alle 13:45