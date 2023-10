Post sui grandi carnivori in Trentino, intervento di Paola Demagri e Michele Dellapiccola

mercoledì, 18 ottobre 2023

Trento – Sul post legato ai grandi carnovori pubblicato da un candidato alle elezioni provinciali a Trento, intervengono Paola Demagri e Michele Dallapiccola, del Movimento Casa Autonomia.eu: “Apprendiamo con rammarico del disagio che ha provocato la pubblicazione di un post contenente il pensiero di un nostro giovane candidato, Alessio Anselmo, riguardo alla complessa questione che in Trentino coinvolge la gestione dei grandi carnivori”. “Il messaggio pubblicato – sottolineano a titolo personale Paola Demagri e Michele Dellapiccola – è profondamente sbagliato e non appartiene in nessun modo alla linea del nostro Movimento. Per questo siamo costretti a dissociarci dai contenuti del post pubblicato, seppur per poche ore, nella giornata di ieri. Confermiamo che è stato rimosso proprio su richiesta del nostro Movimento e che il candidato ha volontariamente deciso di scusarsi con il suo pubblico”.

“Vogliamo altresì chiarire – proseguono – che sui Grandi Carnivori la linea politica seguita da MCA è quella contenuta nel programma di coalizione, scritto con l’impegno di tutte le forze dell’Alleanza Democratica Autonomista. ADA intende infatti portare avanti un’articolata azione complessiva di gestione della presenza dei grandi carnivori. Dove, prima di tutto, è fondamentale la preservazione della sicurezza delle persone e la salvaguardia delle produzioni zootecniche. Dall’altra è necessaria l’attenta custodia di tutte le espressioni di specie che compongono la biodiversità dell’habitat naturale del Trentino. Il Movimento Casa Autonomia.eu è conscio che le questioni sollevate nel post sono invece assolutamente delicatissime e vanno trattate con grande rispetto per tutte le parti coinvolte”.