domenica, 2 aprile 2023

Colere (Bergamo) – Posata la prima pietra della nuova cabinovia Colere-Polzone. Terminati i lavori di smantellamento della vecchia seggiovia Carbonera-Polzone giunta al 45esimo anno di servizio, ieri è stata posata la prima pietra della nuova Cabinovia a 10 posti. Sarà il primo degli impianti di risalita che consentirà di poter poi usufruire del comprensorio sciistico a nord del massiccio della Presolana. I quattro sindaci della Valle di Scalve hanno presenziato alla cerimonia. Sull’importo complessivo di 25 milioni dell’operazione turistica, ci sono 4 milioni e mezzo di finanziamento regionale, rateizzati in 3 anni.

Centinaia di persone hanno potuto vedere l’imponente cantiere della stazione di partenza e hanno potuto rendersi conto della complessità e imponenza della struttura, i cui materiali sono depositati da mesi sul piazzale sottostante la stazione di partenza, in attesa delle autorizzazioni comunali.

Il parroco Don Mauro Tribbia ha benedetto una pietra dentro la quale è stato inserito un messaggio a ricordo imperituro dell’inizio del lavori. Nel messaggio di ricordano due coleresi che hanno dato una svolta a Colere nel far emergere la pratica dello sci: la guida alpina Placido Piantoni propose la valorizzazione del comprensorio tra Carbonera, la Malga Polzone ed il crinale della Presolana, tra i 1000 e i 1800 metri di altitudine, invitando a Colere esperti come il Capitano Lamperti alpino direttore di La Thuile e l’alpinista Walter Bonatti. I loro sopralluoghi furono preziosi nel tracciare l’installazione di impianti e piste. Il sindaco di Colere Franco Belingheri, con i suoi Assessori e Consiglieri, cercò contributi e mutui che consentirono fare di Colere un paese turistico sia estivo che invernale.

RSI Srl del colerese Massimiliano Belingheri, presieduta dal Carlo Zanni, nei prossimi 2-3 anni investirà 25/27 milioni per il rifacimento di tutti gli impianti e sistemazione delle piste con impianti di innevamento artificiale.

Quella di ieri è stata una giornata di festa. La gente di Colere, della Val di Scalve ed anche della Val Seriana ha assistito alla posa della prima pietra guardando avanti con molta fiducia.

Da parte delle istituzioni locali, provinciali e regionali si attendono interventi per migliorare le strutture pubbliche, a partire dalla viabilità che proprio nel centro di Colere necessita di adeguamento o di circonvallazione, insieme a spazi per parcheggi. Si aspettano dai privati di mettere in moto servizi richiesti da turisti, a partire da uno sportello bancario richiesto da 433 firmatari, fino a nuovi esercizi pubblici e hotel.