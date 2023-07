Porfido: incontro tra sindacati e amministratori delle Val di Cembra

lunedì, 10 luglio 2023

Trento – Prosegue la protesta degli operai. Fare il possibile per far ripartire il tavolo di trattativa, facilitando il confronto tra le parti. E’ questo in sintesi l’impegno che hanno assunto i rappresentanti dei comuni cembrani, nell’incontro con Fillea Cgil e Filca Cisl. Alla riunione hanno partecipato il vicesindaco di Cembra Lisignago, Laura Tabarelli, il vicesindaco di Albiano Piergiorgio Pisetta, l’assessore alle Attività economiche del comune di Fornace Matteo Colombini e il commissario di Lona Lases, Alberto Francini.

I sindacati hanno illustrato agli amministratori le ragioni della protesta, che per il sesto giorno consecutivo vede gli operai in sciopero, e si sono soffermati anche sull’indisponibilità a confrontarsi, dimostrata fino a questo momento dai datori di lavoro. Un atteggiamento che ha stupito i rappresentanti comunali che, preso atto delle richieste dei lavoratori, hanno manifestato l’intenzione di fare il possibile per facilitare l’apertura di una trattativa sul piano concreto.

I sindacati, del resto sono stati chiari: nessuna contrarietà ad aprire un confronto sulle richieste per il rinnovo del contratto provinciale del porfido, ma le proposte delle imprese devono essere concrete e realmente in grado di dare risposte. “Ad oggi proporre 80 euro di aumento, di cui appena 32 sulla parte fissa, è quasi una presa in giro che offende la fatica di questi operai – hanno ricordato Giampaolo Mastrogiuseppe della Fillea e Fabrizio Bignotti, della Filca –. Spostare i due terzi dell’aumento sulla parte variabile, e anche sul porfido vuol dire non far arrivare l’aumento in tasca a tutti i lavoratori. Molti sono avanti con l’età e dopo anni in cava hanno un fisico non più in grado di sostenere i ritmi del cottimo. Gli imprenditori ne sono consapevoli e dunque proporre questi aumenti equivale a non concedere un reale incremento della retribuzione”.

I sindacati hanno chiarito per l’ennesima volta che la loro richiesta è di 200 euro lordi sulla parte fissa della retribuzione. “Anche su questo girano in valle e nelle cave voci non vere: non c’è mai stata nessuna richiesta di 200 euro netti di aumento. Se usano questa scusa per dimostrare che le nostre richieste sono fuori scale, ristabiliamo le informazioni corrette”, hanno proseguito i sindacalisti che oggi al termine dell’incontro hanno incontrato i lavoratori in mensa da Albiano. L’assemblea ha confermato il proseguimento dello sciopero. I lavoratori, inoltre, guardano con fiducia all’azione di facilitazione che metteranno in campo in questi giorni sia l’assessore Spinelli sia le amministrazioni comunali. Intanto mercoledì 12 luglio alle 12,30 Fillea e Filca hanno chiesto un incontro con tutte le forze politiche in provincia. L’incontro si terrà nella sala di rappresentanza del palazzo della Regione.

Cartiera Villa Lagarina: lavoratori in stato di agitazione

Clima teso alla cartiera Villa Lagarina. Da una settimana i dipendenti sono in stato di agitazione, blocco dei salti riposo e sciopero degli straordinari. Protestano per le condizioni di lavoro che hanno imposto in questi anni un turn over elevato e per l’assenza di risposte sul premio di risultato, scaduto nel 2022. L’azienda, facendo tabula rasa delle richieste avanzate da un anno da Slc Cgil e Fistel Cisl, ha messo sul tavolo una proposta che lega metà del premio alla presenza effettiva, penalizzando dunque chi è in malattia. “Una scelta inaccettabile – tuona Norma Marighetti, segretaria generale della Slc Cgil – perché scarica sui dipendenti i problemi organizzativi legati ad una cattiva gestione. In questo stabilimento i lavoratori fanno ore su ore di straordinario per coprire le carenza di personale. Anche per questa ragione ci sono più assenze. Invece di risolvere i problemi i vertici aziendali preferiscono penalizzare chi risente maggior mente di stress e fatica prodotto dalla scarsità di organici e dalla disorganizzazione”.

A dimostrazione del clima pesante è arrivata la contromossa dei vertici aziendali che a fronte della protesta decisa dai dipendenti in assemblea hanno dato disponibilità ad incontrare la delegazione sindacale riprendendo il confronto, solo però dopo il ritiro dello stato di agitazione. “Una richiesta per Slc irricevibile, perché è un vero e proprio ricatto. Le proteste sono state decise dall’assemblea dei lavoratori ed è l’assemblea che può modificarle o revocarle – fa notare Marighetti – . Qualsiasi decisione assunta senza il parere dei lavoratori delegittima l’assemblea” .

Incontro con la direzione aziendale. “Difficile che incontri convocati sotto ricatto portino a soluzioni. Se non c’è la volontà a migliorare le condizioni di lavoro, la situazione non può cambiare. In questa cartiera i lavoratori non hanno un buono pasto né una mensa, accumulano straordinari su straordinari per sopperire le assenze di quanti si licenziano perché trovano condizioni di lavoro migliori e d’estate lavorano in condizioni ancora peggiori perché nonostante le alte temperature non esiste alcun sistema di raffrescamento. Queste è la realtà che i vertici aziendali fino ad oggi hanno ignorato”, prosegue Marighetti. Domani mattina la questione verrà affrontata in assemblea. I dipendenti decideranno anche come proseguire la mobilitazione.